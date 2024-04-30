Begini Tips Mengasah Soft Skill untuk Gen Z, Jangan Cuma Ngeluh Doang

GENERASI muda memang diyakini menjadi salah satu fondasi utama tercapainya Indonesia emas 2045. Bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi kemampuan soft skill juga diharapkan dimiliki Gen Z yang mana dengan itu karier mereka bisa cemerlang di masa depan.

Saat ini, telah banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk meningkatkan soft skill mereka. Hal tersebut telah dianggap penting oleh banyak Gen Z, karena terbukti mampu menunjang pencapaian karier yang diinginkan nantinya. Nah, salah satu platform yang bisa mengasah soft skill gen Z adalah konferensi Model United Nations (MUN).

Kegiatan tersebut memungkinkan setiap peserta untuk bertukar gagasan maupun pandangan dengan generasi muda di seluruh dunia. Pendiri sekaligus CEO International Global Network (IGN) Muhammad Fahrizal mengatakan bahwa MUN terbukti memberi dampak positif bagi generasi muda supaya mereka bisa menggapai mimpinya.

"Menjadi bagian dari MUN itu memungkinkan peserta mendalami suatu isu secara komprehensif, punya kemampuan berbicara di depan umum dengan baik, bahkan mahir dalam bernegosiasi dan berpikir kritis, serta terlatih bekerja sama dalam tim," papar Fahrizal saat ditemui MNC Portal di The Westin Jakarta, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

MUN itu sendiri menawarkan kesempatan kepada anak muda dari seluruh dunia untuk mengembangkan kemampuan soft skill mereka, mendapat paparan global yang paling up-to-date, hingga menjalin hubungan antar peserta dari seluruh dunia.

Hal semacam ini, kata Fahrizal, sangat penting dimiliki atau dirasakan langsung oleh anak muda. Sebab, banyak sekali kesempatan yang akan terbuka pada akhirnya, termasuk pertemanan lintas dunia yang akan memberi manfaat di masa depan.

"Dengan memiliki soft skill yang mumpuni, salah satunya dengan mengikuti kegiatan MUN, itu menjadi bekal bagi anak muda untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan," katanya.

"Nilai-nilai yang ada di MUN pun selaras dengan fokus Kurikulum Merdeka pada pengembangan soft skill dan karakter," tambah dia.

Ya, MUN menerapkan pembelajaran praktis yang selaras dengan filosofi Kurikulum Merdeka yang mana menekankan pendekatan yang berpusat pada peserta dan mendorong pembelajaran mandiri.