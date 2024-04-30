Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Segini Tarif Konsultasi Peramal Hard Gumay yang Sering Ramal Artis Indonesia

Dita Pramesti , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |17:30 WIB
Ternyata Segini Tarif Konsultasi Peramal Hard Gumay yang Sering Ramal Artis Indonesia
Ternyata Segini Tarif Konsultasi Peramal Hard Gumay yang Sering Ramal Artis Indonesia, (Foto: Youtube Feni Rose Official)
A
A
A

TERNYATA Segini Tarif Konsultasi Peramal Hard Gumay yang Sering Ramal Artis Indonesia, akan dibahas singkat lewat artikel ini. Mungkin sebagian orang penasaran berapa biaya untuk konsultasi dengan peramal yang sedang naik daun ini.

Hard Gumay, yang dikenal sering meramal untuk masyarakat luas dan kalangan artis di Indonesia. Nama sang peramal kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial, sebab beberapa ramalannya pun tak jarang terbukti akurat. Belum lama ini ia sempat meramalkan kasus selebgram berinisial C yang ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba.

(Ternyata Segini Tarif Konsultasi Peramal Hard Gumay yang Sering Ramal Artis Indonesia, Foto: Instagram @lambe__danu) 

Tidak hanya itu, beberapa waktu lalu ramalan lain yang terbukti benar adalah kemenangan Timnas Indonesia U-23, ketika menjalani babak perempat final melawan Korea Selatan yang menjadi kenyataan.

Hal ini membuat banyak orang penasaran dengan tarif konsultasi peramal kondang tersebut. Melansir dari berbagai sumber, Selasa (30/4/2024), Hardiansyah Gumay diketahui membuka jasa konsultasi meramal melalui aplikasi pesan singkat, yaitu WhatsApp.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement