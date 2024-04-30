Ternyata Segini Tarif Konsultasi Peramal Hard Gumay yang Sering Ramal Artis Indonesia

TERNYATA Segini Tarif Konsultasi Peramal Hard Gumay yang Sering Ramal Artis Indonesia, akan dibahas singkat lewat artikel ini. Mungkin sebagian orang penasaran berapa biaya untuk konsultasi dengan peramal yang sedang naik daun ini.

Hard Gumay, yang dikenal sering meramal untuk masyarakat luas dan kalangan artis di Indonesia. Nama sang peramal kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial, sebab beberapa ramalannya pun tak jarang terbukti akurat. Belum lama ini ia sempat meramalkan kasus selebgram berinisial C yang ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba.

(Ternyata Segini Tarif Konsultasi Peramal Hard Gumay yang Sering Ramal Artis Indonesia, Foto: Instagram @lambe__danu)

Tidak hanya itu, beberapa waktu lalu ramalan lain yang terbukti benar adalah kemenangan Timnas Indonesia U-23, ketika menjalani babak perempat final melawan Korea Selatan yang menjadi kenyataan.

Hal ini membuat banyak orang penasaran dengan tarif konsultasi peramal kondang tersebut. Melansir dari berbagai sumber, Selasa (30/4/2024), Hardiansyah Gumay diketahui membuka jasa konsultasi meramal melalui aplikasi pesan singkat, yaitu WhatsApp.