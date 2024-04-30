Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gemasnya Gempi Pakai Jersey Timnas, Dukung Garuda Muda Bareng Gading Marteen

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |11:31 WIB
Gemasnya Gempi Pakai Jersey Timnas, Dukung Garuda Muda Bareng Gading Marteen
Gempi dengan Jersey Timnas. (Foto: Instagram)
A
A
A

EUFORIA masyarakat Indonesia untuk mendukung Timnas U-23 di kancah Piala Asia terus menggema sampai saat ini. Meski harus takluk dengan skor 0-2 dari Uzbekistan sekaligus mengubur impian untuk membawa pulang trofi Piala Asia, masyarakat tetap mengapresiasi perjuangan Garuda Muda.

Mereka salut dengan usaha Garuda Muda untuk memberikan penampilan terbaiknya saat menjalani debut di ajang bergengsi ini. Salah satu artis yang terus memberikan dukungannya untuk Timnas U-23 adalah Gading Marten.

Sebelum laga berlangsung, Gading membagikan potret dirinya yang kompak mengenakan jersey timnas berwarna merah bersama putrinya, Gempi melalui Instagram pribadinya. Mereka begitu antusias untuk memberikan dukungan kepada para punggawa Timnas U-23z

Berikut potret manis kebersamaan Gading dan Gempi yang memberikan dukungan untuk Timnas U-23, dihimpun dari akun Instagram @gadiiing.

Cantiknya berpose tolak pinggang

Gempi

Gempi begitu cantik saat berpose dengan gaya tolak pinggang sembari tersenyum manis. Gempi mengenakan jersey Timnas keluaran Erspo berwarna merah yang tampak kebesaran di badannya.

Cium lambang Garuda di dada

Gempi

Ekspresi Gempi saat mencium lambang Garuda begitu menggemaskan. Layaknya punggawa Garuda Muda yang selalu bangga dengan lambang Garuda di dadanya, Gempi pun seperti merasakan hal serupa.

Pose nyeleneh

Gempi

Gempi juga menampilkan pose nyeleneh dengan tangan yang seolah tengah memamerkan ototnya sementara bibirnya seolah ingin mencium ketiaknya namun tak sampai, ada-ada aja!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/612/3084150/potret_kedekatan_medina_dina_dengan_anak_gading_marten-8mFn_large.jpg
4 Potret Kedekatan Medina Dina Dengan Anak Gading Marten, Siap Jadi Ibu Sambung Gempi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866224/gempi-dan-rafathar-ikut-lomba-17-agustus-pakai-baju-couple-an-qvrS56zvo6.jpg
Gempi dan Rafathar Ikut Lomba 17 Agustus Pakai Baju Couple-an
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/17/194/2832558/5-tampilan-dewasa-gempi-pakai-snow-ai-bikin-gisel-insecure-4i3ywmSqay.jpg
5 Tampilan Gempi Dewasa Pakai Snow AI, Bikin Gisel Insecure
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/04/611/2641902/potret-gempi-dengan-gaya-rambut-wolf-cut-bikin-gemas-para-artis-cute-banget-L3ZjUBjiju.jpg
Potret Gempi dengan Gaya Rambut Wolf Cut Bikin Gemas para Artis, Cute Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/26/194/2415845/gemasnya-gempi-pakai-toga-gisel-ciee-mau-masuk-sd-nih-jaPUT1EXak.jpg
Gemasnya Gempi Pakai Toga, Gisel: Ciee Mau Masuk SD Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/06/612/2289162/potret-manis-kebersamaan-gading-marten-dan-gempita-netizen-auto-baper-Ef2b5WJ86f.jpg
Potret Manis Kebersamaan Gading Marten dan Gempita, Netizen Auto Baper!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement