Gemasnya Gempi Pakai Jersey Timnas, Dukung Garuda Muda Bareng Gading Marteen

EUFORIA masyarakat Indonesia untuk mendukung Timnas U-23 di kancah Piala Asia terus menggema sampai saat ini. Meski harus takluk dengan skor 0-2 dari Uzbekistan sekaligus mengubur impian untuk membawa pulang trofi Piala Asia, masyarakat tetap mengapresiasi perjuangan Garuda Muda.

Mereka salut dengan usaha Garuda Muda untuk memberikan penampilan terbaiknya saat menjalani debut di ajang bergengsi ini. Salah satu artis yang terus memberikan dukungannya untuk Timnas U-23 adalah Gading Marten.

Sebelum laga berlangsung, Gading membagikan potret dirinya yang kompak mengenakan jersey timnas berwarna merah bersama putrinya, Gempi melalui Instagram pribadinya. Mereka begitu antusias untuk memberikan dukungan kepada para punggawa Timnas U-23z

Berikut potret manis kebersamaan Gading dan Gempi yang memberikan dukungan untuk Timnas U-23, dihimpun dari akun Instagram @gadiiing.

Cantiknya berpose tolak pinggang

Gempi begitu cantik saat berpose dengan gaya tolak pinggang sembari tersenyum manis. Gempi mengenakan jersey Timnas keluaran Erspo berwarna merah yang tampak kebesaran di badannya.

Cium lambang Garuda di dada

Ekspresi Gempi saat mencium lambang Garuda begitu menggemaskan. Layaknya punggawa Garuda Muda yang selalu bangga dengan lambang Garuda di dadanya, Gempi pun seperti merasakan hal serupa.

Pose nyeleneh

Gempi juga menampilkan pose nyeleneh dengan tangan yang seolah tengah memamerkan ototnya sementara bibirnya seolah ingin mencium ketiaknya namun tak sampai, ada-ada aja!