Viral Kelakuan unik Kucing Putih, Lagi Jalan Santai Tiba-Tiba Nyungsep ke Kolam

KUCING merupakan salah satu hewan yang banyak dipelihara oleh manusia. Pasalnya, tingkah laku kucing yang menggemaskan dan penasaran selalu berhasil mencuri perhatian.

Foto dan video aksi kucing yang tak biasa tersebar di media sosial. Tak jarang tingkah hewan itu menghibur banyak orang.

Salah satunya aksi anak kucing berwarna putih yang berjalan dinding tembok. Kucing menggemaskan tersebut awalnya berjalan santai sambil melihat ke sisi kiri kanannya.

Namun lama-lama jalannya makin nyeleneh. Bahkan di tembok dengan luas yang tak besar ini dia mencoba untuk menggulingkan tubuhnya. Alhasil kucing tersebut pun nyaris jatuh ke kolam.

“Salah satu bukti kucing putih agak lain. Padahal bisa jalan lurus, kenapa letoy gitu dek?,” tulis akun Instagram @ohmeygatt, seperti dikutip.