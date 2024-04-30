Jangan Keliru, Simak 5 Tips Jitu Memilih Koper Menurut Pakar Perjalanan

PERSOALAN mengenai koper kerap menghampiri traveler saat hendak bepergian. Setiap barang bawaan yang dibawa harus diperhatikan karena terdapat peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh berbagai pihak transportasi umum.

Salah satunya ialah maskapai penerbangan yang memiliki regulasi cukup ketat terkait barang bawaan. Mulai dari berat, jenis barang yang dilarang masuk bagasi, dan lain-lain.

Untuk itu, kita juga perlu mencermati koper yang akan digunakan dalam perjalanan untuk menyesuaikan regulasi tersebut.

Seorang pakar perjalanan sekaligus pendiri dari Bounce, Cody Candee memberikan tips untuk memilih koper di tengah banyaknya pilihan koper saat ini.

"Dengan banyaknya pilihan, mungkin sulit memilih koper yang tepat untuk perjalanan Anda berikutnya," kata Cody.

Nah, bagi Anda yang masih bingung memilih koper, berikut sejumlah saran dari Cody yang bisa Anda pertimbangkan saat memilih koper.

1. Ukuran dan berat koper

Siap-siap saja Anda akan dikenakan biaya mahal apabila memiliki kelebihan berat bagasi. Untuk itu, penting memerhatikan ukuran dan berat koper yang dipilih karena berpengaruh pada berat bagasimu.

Bagi Anda yang menginginkan ruang untuk barang bawaan lebih banyak, maka pilihlah koper dengan bahan yang lembut karena memiliki massa yang lebih ringan dari koper dengan bahan yang keras.

Koper yang lebih ringan memungkinkanmu untuk mengemas lebih banyak barang. Namun, tetap pastikan barang bawaanmu tidak melebih batasan berat yang sudah ditetapkan maskapai.

2. Pilih bahan yang tepat

Sebelumnya, telah dibahas bahwa pemilihan bahan koper itu sendiri penting. Anda dapat memilih antara koper yang berbahan lembut atau keras.

Seperti yang dijelaskan sebleumnya, koper dengan bahan lembut memungkinkan Anda bisa mengemas lebih banyak barang dan harganya pun cenderung lebih murah. Koper dengan bahan ini juga lebih fleksibel sehingga mudah saat menyimpannya.

Namun, bagi yang ingin melindungi barang bawaan dari benturan dan goncangan selama perjalanan, maka dapat memilih koper dengan bahan keras seperti koper dari plastik dan alumunium. Koper dengan bahan ini juga mampu melindungi barang bawaan karena tahan air.

3. Fitur tambahan

Untuk memudahkan perjalananmu, sebaiknya juga memertimbangkan fitur tambahan dari koper yang dipilih. Misalnya koper yang terdiri dari beberapa bagian sehingga kamu dapat menyimpan barang sesuai jenisnya.

Ini juga memudahkan saat hendak mengambil barang nantinya dan dapat digunakan untuk memisahkan pakaian kotor dengan yang bersih.

Fitur tambahan pada koper yang juga harus dipertimbangkan adalah roda koper. Koper dengan roda akan sangat mempermudahmu ketika membawanya sehingga tidak perlu dijinjing atau diangkat lagi. Koper roda empat akan membantu kamu lebih leluasa dalam membawa barang karena dapat melewati bahkan ruang sempit sekalipun.

Namun, harus hati-hati karena koper dengan roda empat lebih mudah berjalan dengan sendirinya saat tidak dipegang.

Anda dapat menggunakan koper dengan dua roda untuk mengatasi hal tersebut, tetapi koper jenis ini hanya bisa bergerak maju dan mundur. Kemudian, pastikan koper yang kamu pilih memiliki pegangan yang kokoh sehingga memudahkan ketika menariknya.