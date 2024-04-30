Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Wanita Ini Terinfeksi HIV usai Lakukan Spa Abal-Abal, Kok Bisa?

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |11:56 WIB
3 Wanita Ini Terinfeksi HIV usai Lakukan Spa Abal-Abal, Kok Bisa?
Perempuan ini terinfeksi HIV karena lakukan perawatan abal-abal. (Foto: SCMP)
A
A
A

MEMILIKI kulit sehat dan awet muda masih menjadi idam-idaman kaum hawa di era sekarang ini. Maka tak heran mengapa masih banyak wanita yang rela mengikuti berbagai macam perawatan wajah demi mendapatkan kulit idamannya.

Akan tetapi, jangan sampai keinginan tersebut membuat Anda tidak berhati-hati dalam memilih klinik kecantikan untuk melaksanakan treatment wajah. Sebab hal ini bisa berbahaya lho bagi kesehatan kulit dan tubuh juga.

Melansir South China Morning Post, Selasa (30/4/2024), tiga wanita asal Amerika Serikat mendadak tertular HIV usai melakukan perawatan melalui injeksi. Diketahui virus itu menularkan kepada tiga wanita tersebut melalui suntikan yang digunakan.

Spa

Awalnya ketiga wanita tersebut hendak melakukan prosedur ‘Vampire Facial’ di salah satu spa medis. Namun ternyata tempat tersebut tidak memiliki izin resmi untuk melakukan prosedur injeksi tersebut.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS mengungkap bahwa ketiga pasien tersebut adalah kasus pertama yang terdokumentasi dari orang yang tertular virus melalui layanan injeksi kosmetik.

CDC mengungkap bahwa pihaknya telah memulai penyelidikan pada 2018, setelah Departemen Kesehatan New Mexico menemukan tes HIV positif dari seorang wanita berusia 40-an. Kala itu, pasien melaporkan tidak ada penggunaan obat suntik, transfusi darah baru-baru ini, atau kontak seksual baru-baru ini dengan siapa pun selain pasangan seksualnya saat ini.

Akan tetapi, wanita tersebut melaporkan bahwa dirinya sempat melakukan prosedur microneedling di spa di Albuquerque, New Mexico. Perawatan ini bertujuan untuk membuat kulit terlihat lebih halus, lebih kencang, dan lebih penuh, melibatkan pengumpulan darah dari pasien, memisahkan plasma dan trombosit, dan menyuntikkan kembali campuran ke dalam kulit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement