HOME WOMEN HEALTH

Gejala dan Penyebab Depresi seperti yang Dialami Reza Arap

Masya Hanifa Putri , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |19:46 WIB
Gejala dan Penyebab Depresi seperti yang Dialami Reza Arap
Gejala dan penyebab depresi. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

GEJALA dan penyebab depresi seperti yang dialami Reza Arap menarik untuk diulas. Depresi sebagai suatu kondisi mental yang serius, memiliki potensi untuk mempengaruhi individu dari berbagai latar belakang, termasuk terhadap seorang figur publik seperti Reza Arap.

Baru ini Reza Arap secara terbuka mengungkapkan bahwa dia sedang mengalami depresi melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya tersebut menampilkan video seorang pria tampak berdiri sendirian dalam televisi.

“Sekarang, aku di sini dan merasa tidak berdaya. Jangan minta aku untuk berusaha keras karena aku sudah melakukannya selama 14 tahun terakhir. Dan aku kalah. Aku kehilangan semuanya dalam sekejap mata,” tulisnya.

Reza Arap mengaku sedang berada dalam kondisi depresi yang dijelaskan pada caption unggahannya. Berkaca dari kondisi depresi yang dialami Reza Arap, berikut gejala dan penyebab depresi sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber pada Selasa (30/4/2024).

Gejala Depresi

Setiap orang dapat memiliki berbagai gejala yang berbeda terkait kondisi depresi yang dialami. Namun umumnya depresi dapat ditandai dengan:

Depresi

1. Perasaan sedih, menangis, hampa, atau putus asa

2. Tidak bergairah dan tidak merasa bahagia

3. Kelelahan dan tidak bertenaga

4. Merasa cemas dan gelisah

5. Merasa tidak berguna dan bersalah atau menyalahkan diri sendiri

6. Gangguan tidur, seperti insomnia atau terlalu banyak tidur

7. Kehilangan nafsu makan atau nafsu makan yang meningkat drastis

Penyebab

Penyebab depresi sangat beragam dan masih belum diketahui secara pasti. Seperti pada gangguan mental lainnya, berbagai faktor mungkin terlibat, seperti:

1. Perubahan kimiawi otak

Neurotransmitter adalah bahan kimia otak alami yang mungkin berperan dalam depresi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perubahan fungsi dan efek neurotransmitter berperan dalam menjaga stabilitas suasana hati.

Ketidakseimbangan atau gangguan dalam produksi, penyerapan, atau pemrosesan neurotransmitter ini dapat mempengaruhi suasana hati seseorang dan berkontribusi pada perkembangan depresi.

Halaman:
1 2
      
