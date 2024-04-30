Punya Gigi Berlubang Tapi Belum Sakit, Wajib Ditambal?

GIGI berlubang banyak dialami masyarakat. Selain karena konsumsi makanan yang tinggi gula, gigi berlubang juga bisa timbul karena rendahnya kesadaran untuk secara rutin membersihkan gigi.

Pada kebanyakan kasus, gigi berlubang kerap dianggap tidak berbahaya apalagi jika tidak menimbulkan gejala yang mengganggu. Ya, secara sederhana banyak orang membiarkan gigi mereka berlubang tanpa penanganan khusus.

Padahal, menurut Dokter Gigi RSGM YARSI drg. Rezky Floura, punya gigi berlubang itu perlu penanganan ekstra. Artinya, diperlukan treatment tertentu untuk memastikan gigi berlubang itu tidak menjadi sumber masalah yang lebih serius.

"Biasanya kami akan rekomendasikan agar gigi yang berlubang itu ditambal, apalagi kalau belum muncul sakitnya, itu hal yang tepat banget untuk dilakukan," kata dr Rezky saat diwawancarai MNC Portal di acara Doctor on The Road di Auditorium Gedung Sindo, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu.

Pada kondisi gigi berlubang yang belum muncul gejala sakit, lanjut dr Rezky, penanganannya cukup penambalan saja. "Belum perlu perawatan saluran akar," tuturnya.

Lain cerita kalau memang gigi berlubangnya sudah sakit, berdenyut, bahkan bengkak. Pada kondisi seperti ini, dokter sangat menyarankan agar dilakukan perawatan saluran akar.

"Kalau sudah sampai sakit, diperlukan treatment yang lebih kompleks dan panjang, salah satunya perawatan akar itu. Perawatan akar sendiri biasanya gak cuma satu kali treatment ke dokter gigi, tapi harus bolak-balik dengan tujuan mensterilkan saluran saraf-saraf yang sudah rusak," katanya.

Seperti diketahui, acara Doctor on The Road diselenggarakan Okezone bekerja sama dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Yarsi. Agenda regular tahunan ini bukan cuma membahas soal kesehatan gigi, tapi juga menyediakan layanan MCU (Medical Check up) secara gratis untuk para karyawan.