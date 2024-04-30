Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Aktor Senior Dorman Borisman Jalani Amputasi Kaki Akibat Komplikasi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |13:00 WIB
Aktor Senior Dorman Borisman Jalani Amputasi Kaki Akibat Komplikasi
Dorman Borisman jalani amputasi hari ini. (Foto: Instagram)
A
A
A

KABAR kurang menyenangkan datang dari aktor senior Dorman Borisman. Pria berusia 73 tahun itu menjalani amputasi pada salah satu kakinya. Hal itu disampaikan oleh sahabat Dorman, Edie Karsito.

Dalam pesan tersebut, Dorman Borisman menjalani amputasi kakinya hari ini, Selasa (30/4/2024) pukul 11.00.

"Mohon doa terbaik, rencana pagi ini Selasa 30 April 2024, pukul 11.00 WIB abang kita Dorman Borisman kakinya akan diamputasi," tulis Edie Karsito.

Dorman Borisman ternyata menderita komplikasi yang menyebabkan kakinya harus diamputasi. Edie pun meminta doa semoga proses amputasi kaki Dorman berjalan lancar.

Dorman Borisman

Halaman:
1 2
      
