HOME WOMEN TRAVEL

Diikuti 17 Negara, Festival Literasi Internasional Digelar di 3 Kota Sumatera Barat

Janila Pinta , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |11:14 WIB
Diikuti 17 Negara, Festival Literasi Internasional Digelar di 3 Kota Sumatera Barat
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya (Foto: Instagram/@nianiscaya)
A
A
A

SALAH satu festival literasi internasional terbesar di Tanah Air bertajuk 'The 2nd International Minangkabau Literacy Festival' siap digelar di tiga kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yakni Padang, Padang Panjang, dan Batusangkar pada 8-12 Mei 2024.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya mengapresiasi SatuPena Sumbar yang telah menginisiasi agenda yang menjadi jembatan untuk memperkenalkan literasi hingga budaya antar bangsa dan negara.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya mendukung promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat, namun juga menjadi katalis bagi peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," ungkap Nia dalam acara The Weekly Brief With Sandi Uno yang berlangsung secara hybrid di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin, 29 April 2024, mengutip laman Kemenparekraf.

Festival Literasi digelar di 3 kota internasional

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Sementara, Ketua Pelaksana Kegiatan The 2nd International Minangkabau Literacy Festival, Sastri Bakry mengatakan, untuk menyukseskan kegiatan ini, SatuPena berkolaborasi dengan Yayasan Sumbar Talenta Indonesia, Persatuan Pemusi Nasional Malaysia, serta didukung oleh didukung oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat.

Lebih lanjut, Sastri menyampaikan hingga kini sudah sebanyak 200 peserta dari 17 negara yang terkonfirmasi terlibat di dalam festival ini. Mulai dari Rusia, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei, maupun Indonesia.

"Walaupun bicara literasi tetapi literasinya ada literasi ekonomi, wisata, budaya, keuangan, dan banyak sekali kegiatan di dalamnya," kata Sastri.

