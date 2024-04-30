Sandiaga: Solo Menari 2024 Perkuat Ekosistem Ekraf di Jawa Tengah

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi penyelenggaraan agenda tahunan pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) Kota Solo yakni 'Solo Menari 2024' yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Tari Sedunia.

Sandi mengatakan, acara yang juga masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) dari Kemenparekraf ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Solo yang dikenal sebagai salah satu kota kreatif terbaik di tanah air.

"Hari Tari Sedunia pada 29 April mudah-mudahan semakin menggeliatkan ekonomi dan seni budaya di Kota Solo," kata Sandi saat hadir di acara 'Solo Menari 2024' di Balai Kota Surakarta, Senin, 29 April 2024.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Solo Menari merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Solo dalam menyambut Hari Tari Sedunia.

Tahun ini, Solo Menari mengangkat tema 'Animal Movements" yakni mengangkat gerakan hewan sebagai sumber inspirasi dari para penari yang tampil.

Solo Menari 2024 yang diikuti ratusan penari diselenggarakan di berbagai tempat di Kota Solo yakni Taman Sriwedari, Solo Safari, serta Balai Kota Solo dengan masing-masing tempat menampilkan beragam jenis tarian yang berbeda.