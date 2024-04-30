Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sambangi Solo, Sandiaga Uno Dorong Penguatan Jejaring Pelaku Ekonomi Kreatif

Janila Pinta , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |10:34 WIB
Sambangi Solo, Sandiaga Uno Dorong Penguatan Jejaring Pelaku Ekonomi Kreatif
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pelaku ekonomi kreatif di Kota Solo, Jawa Tengah untuk terus memperkuat kolaborasi dan jejaring antarsesama dalam upaya mendorong terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja di kalangan masyarakat.

Menurut dia, kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dihadirkan Kemenparekraf dalam mendorong penguatan kolaborasi/jejaring di antara para pelaku ekonomi kreatif di Kota Solo.

Kelana Nusantara merupakan forum atau wadah untuk menampung aspirasi dari bawah atau dikenal dengan istilah bottom up yang kemudian hasilnya nanti dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

"Kelana Nusantara ini hadir untuk memberikan semangat kepada pelaku UMKM kreatif. Kami ingin mendorong serta memperkuat jejaring dan kolaborasi dari para pelaku ekonomi kreatif," ucap Sandi saat hadir di acara Kelana Nusantara yang berlangsung di Ono Solo Coffee, Kota Surakarta, Senin, 29 April 2024, mengutip laman Kemenparekraf.

Solo atau yang secara administratif juga disebut sebagai Surakarta telah dikenal sebagai salah satu kota kreatif terbaik tanah air. Yakni dengan kuliner, kriya, dan seni pertunjukan sebagai subsektor unggulan.

Kota Surakarta sebelumnya juga telah masuk sebagai UNESCO Creative Cities Network (Jaringan Kota Kreatif UNESCO) untuk kategori kerajinan dan kesenian rakyat.

Halaman:
1 2
      
