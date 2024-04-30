Viral Bule Turki Persunting Gadis Mandar Sulawesi Barat, Ijab Kabul Pakai Bahasa Indonesia

PERNIKAHAN lintas negara kembali curi perhatian publik Tanah Air. Dalam video yang beredar di media sosial Instagram, seorang pria bule mempersunting gadis asal Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pernikahan itu berlangsung pada Senin, 29 April 2024 siang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Okezone, WNA itu bernama Abdul Kadir Suleyman asal Desa Camak, Kecamatan Yenisehir, Provisi Diyarbakir, Turki. Sedangkan mempelai wanita bernama Fitrah.

Pernikahan keduanya dilangsungkan dengan adat Mandar. Pria asal Turki ini diantar puluhan warga menggunakan pakaian tradisi mandar, bahkan diiiringan dengan tabuhan rebana mandar.

(Foto: Instagram/@pesonamandar)

"Cinta melintasi batas-batas budaya dan geografi. Di antara riak-riak Samudera dan gemerlap kehidupan desa, satu ikatan terjalin: pernikahan yang mempertemukan pria Turki dan wanita Mandar di Desa Galung Tuluk. Satu cerita, ribuan warna, mengikat dua jiwa dalam pelukan tak terbatas," tulis akun Instagram, @pesonamandar.

Dalam klip yang beredar pernikahan tersebut berlangsung meriah. Warga berduyun-duyun berkumpul hanya untuk melihat sosok pria tinggi besar itu.

Suleyman nampak diarak beberapa rombongan pria untuk menuju rumah mempelai wanita di Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.