Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Bule Turki Persunting Gadis Mandar Sulawesi Barat, Ijab Kabul Pakai Bahasa Indonesia

Rizka Diputra , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |10:10 WIB
Viral Bule Turki Persunting Gadis Mandar Sulawesi Barat, Ijab Kabul Pakai Bahasa Indonesia
Abdul Kadir Suleyman, pria asal Turki meminang gadis Suku Mandar, Sulawesi Barat (Foto: Instagram/@_mran.24)
A
A
A

PERNIKAHAN lintas negara kembali curi perhatian publik Tanah Air. Dalam video yang beredar di media sosial Instagram, seorang pria bule mempersunting gadis asal Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pernikahan itu berlangsung pada Senin, 29 April 2024 siang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Okezone, WNA itu bernama Abdul Kadir Suleyman asal Desa Camak, Kecamatan Yenisehir, Provisi Diyarbakir, Turki. Sedangkan mempelai wanita bernama Fitrah.

Pernikahan keduanya dilangsungkan dengan adat Mandar. Pria asal Turki ini diantar puluhan warga menggunakan pakaian tradisi mandar, bahkan diiiringan dengan tabuhan rebana mandar.

Abdul Kadir Suleyman, bule Turki nikahi gadis Mandar

(Foto: Instagram/@pesonamandar)

"Cinta melintasi batas-batas budaya dan geografi. Di antara riak-riak Samudera dan gemerlap kehidupan desa, satu ikatan terjalin: pernikahan yang mempertemukan pria Turki dan wanita Mandar di Desa Galung Tuluk. Satu cerita, ribuan warna, mengikat dua jiwa dalam pelukan tak terbatas," tulis akun Instagram, @pesonamandar.

Dalam klip yang beredar pernikahan tersebut berlangsung meriah. Warga berduyun-duyun berkumpul hanya untuk melihat sosok pria tinggi besar itu.

Suleyman nampak diarak beberapa rombongan pria untuk menuju rumah mempelai wanita di Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/25/3182299/padel-Q2ah_large.jpg
Lagi Viral Agen Travel Ajak Padel di Madinah, Netizen Auto Istigfar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/612/3182270/jule-rEiQ_large.jpg
Viral Foto Jule Lepas Hijab Bareng Selingkuhan Beredar Usai Digugat Cerai Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/612/3181935/viral-jYLR_large.jpg
Kisah Haru Haikal, Bocah yang Dibuang Orang tuanya dan Jadi Pemulung untuk Hidupi sang Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/612/3181926/viral-RwqL_large.jpg
Viral! Bule Cantik Asal Rusia dan Rumania Ngobrol Pakai Bahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181879/sabrina-0Gx8_large.jpg
Apa Hubungan Sabrina Alatas dengan Nadine Chandrawinata, yang Juga Pernah Dekat dengan Hamish Daud?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181683/kucing-aCct_large.jpg
Viral Momen Kucing Bobby Kertanegara Ditabok Kucing Influencer Pororo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement