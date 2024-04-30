Viral Penumpang Wanita Jatuh ke Celah Peron Stasiun UI, Begini Faktanya

WARGANET dihebohkan oleh insiden seorang wanita yang jatuh ke celah peron Commuter Line (KRL). Sontak, netizen dibuat panik menyaksikan kondisi sang wanita yang mencoba berlindung di bawah rel kereta.

Momen itu diunggah akun X, @imandani. Terlihat wanita itu terjebak di kolong kereta api akibat terjatuh ke celah peron. Peristiwa itu diketahui terjadi di Stasiun Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat.

“Ada mbak-mbak kejeblos pas naik commuter line di stasiun UI,” tulis akun itu, dikutip Senin, 29 April 2024.

Seorang netizen lain, @thenit4 pun menjelaskan kronologi jatuhnya wanita ke kolong kereta listrik tersebut.

(Foto: X/@imandani)

Diduga wanita itu terdorong-dorong penumpang lain hingga terjatuh dan terperosok dari peron kereta.

“Tadi ada yang bilang mbak ini separuh badan udah masuk cl, tapi kedorong mundur sama yang di depannya karena agak ramai. Pas mundur, kakinya gak napak peron, jadi jatuh,” tulis akun itu.

Para calon penumpang KRL lainnya pun ikut panik melihat kejadian itu. Namun, mereka menyarankan agar wanita tersebut tidak bergerak dan berlindung di kolong kereta hingga KRL tersebut melaju.