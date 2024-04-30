5 Makanan dan Minuman Bisa Memicu Keringat Berlebih dari Biasanya, Kopi Termasuk!

PERNAHKAH Anda merasa berkeringat lebih banyak dari biasanya, padahal cuaca atau suhu sedang tidak panas atau gerah? Berkeringat saat bersiap-siap pergi atau setelah makan makanan pedas?

Ya, tahukah Anda ternyata tanpa disadari keringat berlebih ini bisa keluar dipicu oleh makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari. Melansir dari NDTV Food, Selasa (30/4/2024) lima makanan dan minuman berikut ini ternyata bisa jadi salah satu pemicu jadi lebih sering berkeringat dari biasanya.

1. Kopi: Jadi minuman favorit banyak orang untuk memulai hari, konsumsi kopi dalam jumlah berlebihan dikatakan bisa membuat kelenjar adrenal tubuh jadi bekerja lebih keras, sehingga menyebabkan keringat berlebih di bagian telapak tangan, kaki, dan ketiak.

(Foto: Freepik)

2. Makanan pedas: Makanan yang disukai banyak orang, baik wanita atau pria, tua ataupun muda ini disebut bisa menyebabkan produksi keringat dalam tubuh lebih banyak dari biasanya karena meningkatkan suhu tubuh.