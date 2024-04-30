Awas Bahan Kimia Tak Terurai dalam Makanan Laut pada Udang dan Lobster

SIAPA yang suka makan sea food? Makanan laut ini memang menjadi idola banyak orang. Apalagi, kuliner dari laut mudah diolah dan rasanya memang lebih enak. Tapi, hati-hati dalam mengonsumsi makanan laut yah, karena ternyata bisa terkadung racun di dalamnya.

Sebuah studi baru menunjukkan bahwa konsumsi rutin spesies laut tertentu dapat meningkatkan risiko paparan zat perfluoroalkyl dan polyfluoroalkyl (PFAS), yang sering disebut “bahan kimia selamanya” pada udang dan lobster.

PFAS adalah bahan kimia buatan pabrik yang digunakan dalam segala hal mulai dari pakaian hingga insulasi kabel listrik. Bahan kimia ini tidak terurai sepenuhnya, namun berakhir di udara dan air, mencemari makanan dan minuman kita.

Para ilmuwan telah mengaitkan bahan kimia ini dengan sejumlah dampak kesehatan manusia. Beberapa di antaranya seperti gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kerusakan hati, dan obesitas.

"Kami berharap hal ini dapat menarik perhatian pada fakta bahwa konsumsi makanan laut mungkin menjadi jalur penting paparan PFAS bagi konsumen makanan laut dalam jumlah besar," kata rekan penulis studi dan peneliti di Departemen Ilmu Biologi Dartmouth College, Celia Y Chen, PhD seperti dilansir dari Health.

Namun, penulis studi Megan Romano, PhD, mencatat bahwa masih banyak yang harus dipelajari tentang hubungan antara PFAS dan makanan laut, termasuk interaksi faktor-faktor yang menyebabkan PFAS terakumulasi dalam jaringan hewan akuatik.