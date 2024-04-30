Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Erina Gudono Pakai Abaya saat Umrah, Belt Hermes Jadi Sorotan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |18:30 WIB
Potret Erina Gudono Pakai Abaya saat Umrah, Belt Hermes Jadi Sorotan
Potret gaya penampilan Erina Gudono (Foto: Instagram @erinagudono)
A
A
A

ERINA Gudono dan Kaesang Pangarep saat ini diketahui tengah menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Melalui akun Instagram pribadinya, potret momen dirinya beribadah di Mekkah dan Madinah dibagikan oleh Erina kepada publik luas.

Bukan Erina namanya kalau gaya outfitnya tidak mencuri perhatian, termasuk saat dirinya umrah. Menantu Presiden Jokowi tersebut terlihat tampil mewah dalam outfit busana Muslim. Lewat foto di Instagram story, Erina terlihat memakai abaya gamis hitam polos dipadukan dengan hijab warna senada.

Erina terlihat pose menyamping di bawah payung di Masjid Nabawi yang megah dan begitu indah. Namunyang menarik, perempuan 27 tahun itu nampak memakai belt atau ikat pinggang salah satu koleksi keluaran rumah mewah kenamaan dunia, Hermes.

Meski ukuran kecil dan dengan sederhana, tapi jangan salah ternyata harganya jauh dari terjangkau. Dilansir dari Instagram @hermes.selebriti, Selasa (30/4/2024) H Kelly 18 Leather belt (gold) in Epsom calfskin With Gold-plated Kelly buckle yang dipakai Erina tersebut dibanderol seharga kurang lebih mencapai Rp15,6juta per piece.

Halaman:
1 2
      
