Viral Kisah Pria Alami Kecelakaan Jelang Menikah, Akhirnya Akad Nikah Habis Operasi

PINGITAN sebelum nikah ternyata bukan hanya sekedar tradisi turun menurun yang dilakukan sebagian masyarakat Indonesia. Namun banyak juga lho manfaatnya, salah satunya menghindari hal-hal yang tak mengenakan jelang pernikahan.

Baru-baru ini viral seorang pria yang mengalami kecelakaan jelang hari H pernikahannya. Pria tersebut mengalami kecelakaan cukup parah hingga harus menjapani operasi.

Kabar tersebut dibagikan oleh akun @Londho dan kembali diungggah oleh Instagram @folkshitt. Seakan tak ingin menunda momen pernikahan, pengantin pria itu langsung lakukan akad nikah pasca-operasi di rumah sakit.

Dalam video tersebut, terlihat seorang pengantin pria yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Pria itu masih ditutupi selimut hijau dengan beberapa perban di tangannya.

Di samping pria tersebut ada penghulu, pengantin wanita, dan keluarga yang menjadi saksi. Pengantin wanita itu memakai busana berwarna putih lengkap dengan hijabnya.

Pernikahan yang diharapkan digelar penuh suka cita, terpaksa harus penuh kepiluan karena kondisi sang calon pengantin pria.

Masih dalam posisi berbaring, pria itu berjabat tangan dengan wali nikah. Meskipun dalam keterbatasan, pengantin pria itu mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Pernikahan tersebut berjalan khidmat dan dinyatakan sah oleh seluruh saksi.