MNC Gelar Nobar Timnas Indonesia U-23 Melawan Uzbekistan U-23, Bagikan Hadiah untuk para Penonton

MNC Group mendukung penuh pertandingan Timnas Indonesia U-23 melawan Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 di stadion Abdullah bin Khalifa di kota Doha, Qatar.

MNC menggelar nobar di kawasan iNews Tower di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat pada Senin (29/4/2024). Tak tanggung-tanggung, acara nobar diselenggarakan di tiga titik sekaligus yakni Kafe Wollomollo, Kafe Wasabe dan Center Point dekat iNews Tower.

Menariknya dalam nobar ini, MNC menghadirkan Quiz untuk penonton yang hadir menyaksikan laga Timnas Indonesia U-23 melawan Uzbekistan. Salah satunya Quiz tebak-tebakan mengenai punggawa-punggawa Garuda Muda, mulai dari posisi hingga bermain di level klub.

Setelah menjawab, penonton dihadiahi goodie bag sebagai hadiah karena telah mengikuti Quiz. Salah satu penonton bernama Andre berhasil mendapat hadiah. Dia mengaku senang dengan acara nobar yang digelar MNC.