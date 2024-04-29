Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jelang Laga Indonesia Melawan Uzbekistan, Penonton Antusias Saksikan Nobar MNC di iNews Tower

Selvianus , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |21:02 WIB
Jelang Laga Indonesia Melawan Uzbekistan, Penonton Antusias Saksikan Nobar MNC di iNews Tower
Suasana nonton bareng MNC. (Foto: MPI/ Selvianus Kopong)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 bakal bertemu Timnas Uzbekistan U23 dalam babak semifinal Piala Asia U23 digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa di kota Doha, Qatar.

Keberhasilan Timnas Indonesia U-23 masuk babak semifinal, membuat euforia masyarakat untuk menonton penampilan Garuda Muda sangat tinggi. Untuk itu, MNC menggelar nonton bareng (nobar) digelar di kafe Woolloomooloo di iNews Tower Menteng, Jakarta Pusat.

Pantauan dilokasi, jelang pertandingan penonton nobar mulai berdatangan sekira pukul 20.00 WIB. Salah satu penonton hadir nobar yakni Nanan (44) mengaku antusias menyambut laga Timnas Indonesia U-23 melawan Uzbekistan di babak semifinal ini.

"Laga malam ini sangat seru sih beberapa tahun Indonesia baru sejarah lah masuk semifinal apalagi pertandingan terakhir Korea Selatan," ujar Nanan saat ditemui di kafe Woolloomooloo di iNews Tower Menteng Jakarta Pusat Senin (29/4/2024)

Nobar bareng MNC

Melihat permainan cantik ditunjukkan Timnas Indonesia U-23, Nanan mengaku sangat seru dan tentunya selalu mensupport Timnas Indonesia U-23 kedepannya. Apalagi ini menjadi salah satu laga penting untuk mengamankan satu tiket ke Olimpiade Paris.

"Permainan sendiri sangat bagus ya jadi kita sebagai penonton selalu support," ucap Nanan.

Meski kehilangan Rafael Struick, Nanan menyakini bahwa Shin Tae-yong mampu membawa Timnas Indonesia U-23 melaju ke babak final Piala Asia U23.

"Mungkin STY punya racikan sendiri untuk meramu timnya tetapi kemungkinan striker-striker lain seperti Ramadhan Sananta atau Hokky Caraka. Untuk prediksi skornya 3 : 0 untuk Indonesia," tutur Nanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144925/timnas_indonesia-pHjP_large.jpg
Apa Itu Xenophobia yang Viral Jelang Laga Timnas Indonesia vs China? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144804/mengenal_swivel_vision_kacamata_yang_dipakai_emil_audero_saat_latihan_timnas_indonesia-ncEz_large.jpg
Mengenal Swivel Vision, Kacamata yang Dipakai Emil Audero Saat Latihan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/612/3098139/merchandise_timnas_indonesia_yang_wajib_dimiliki_suporter_sejati-mnKi_large.jpg
10 Merchandise Timnas Indonesia yang Wajib Dimiliki Suporter Sejati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/194/3087747/dukung_timnas_ini_outfit_chika_jessica_saat_nonton_langsung_indonesia_vs_arab_saudi_di_gbk-J9H8_large.jpg
Dukung Timnas, Ini Outfit Chika Jessica saat Nonton Langsung Indonesia vs Arab Saudi di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/612/3087675/selebrasi_ikonik_marselino_ferdinan_ke_gawang_arab_saudi_bikin_rafathar_girang-yeUk_large.jpg
Selebrasi Ikonik Marselino Ferdinan ke Gawang Arab Saudi Bikin Rafathar Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/612/3071297/marciana_rathna-LsN3_large.jpg
Deretan Potret Cantik Marciana Rathna, Istri Pemain Timnas Eliano Reijnders
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement