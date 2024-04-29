Jelang Laga Indonesia Melawan Uzbekistan, Penonton Antusias Saksikan Nobar MNC di iNews Tower

TIMNAS Indonesia U-23 bakal bertemu Timnas Uzbekistan U23 dalam babak semifinal Piala Asia U23 digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa di kota Doha, Qatar.

Keberhasilan Timnas Indonesia U-23 masuk babak semifinal, membuat euforia masyarakat untuk menonton penampilan Garuda Muda sangat tinggi. Untuk itu, MNC menggelar nonton bareng (nobar) digelar di kafe Woolloomooloo di iNews Tower Menteng, Jakarta Pusat.

Pantauan dilokasi, jelang pertandingan penonton nobar mulai berdatangan sekira pukul 20.00 WIB. Salah satu penonton hadir nobar yakni Nanan (44) mengaku antusias menyambut laga Timnas Indonesia U-23 melawan Uzbekistan di babak semifinal ini.

"Laga malam ini sangat seru sih beberapa tahun Indonesia baru sejarah lah masuk semifinal apalagi pertandingan terakhir Korea Selatan," ujar Nanan saat ditemui di kafe Woolloomooloo di iNews Tower Menteng Jakarta Pusat Senin (29/4/2024)

Melihat permainan cantik ditunjukkan Timnas Indonesia U-23, Nanan mengaku sangat seru dan tentunya selalu mensupport Timnas Indonesia U-23 kedepannya. Apalagi ini menjadi salah satu laga penting untuk mengamankan satu tiket ke Olimpiade Paris.

"Permainan sendiri sangat bagus ya jadi kita sebagai penonton selalu support," ucap Nanan.

Meski kehilangan Rafael Struick, Nanan menyakini bahwa Shin Tae-yong mampu membawa Timnas Indonesia U-23 melaju ke babak final Piala Asia U23.

"Mungkin STY punya racikan sendiri untuk meramu timnya tetapi kemungkinan striker-striker lain seperti Ramadhan Sananta atau Hokky Caraka. Untuk prediksi skornya 3 : 0 untuk Indonesia," tutur Nanan.