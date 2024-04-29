Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Lolly dan Vadel Badjideh, Pasangan yang Video Syurnya Tersebar di Media Sosial

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |21:01 WIB
Potret Lolly dan Vadel Badjideh, Pasangan yang Video Syurnya Tersebar di Media Sosial
Lolly dan Vadel. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUTRI Nikita Mirzani, Laura Meizardi Mawardi alias Lolly dan kekasihnya Vadel Badjideh jadi perbincangan publik. Sebab diduga video mesum Lolly dan Vadel tersebar di media sosial.

Video yang mirip Lolly dan Vadel itu pertama kali diunggah oleh akun @balikinuang90jt. Pemilik akun tersebut disinyalir sengaja membagikan video tersebut karena memiliki urusan utang dengan Lolly. Sosok Lolly dab Vadel pun langsung jadi sorotan.

Banyak netizen yang mempertanyakan tentang kebenaran tersebut. Mereka memang kerap membagikan momen mesra di media sosial. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari berbagai sumber.

Sempat pacaran jarak jauh

Lolly-Vadel

Lolly dan Vadel menjalanu hubungan kurang lebih satu tahun lamanya. Sebelum akhirnya bertemu, pasangan ini sempat menjalani long distance relationship (LDR). Lolly yang kala itu sedang menempuh kuliah di London, sementara Vadel berkuliah di Indonesia.

Pasangan ini akhirnya bertemu, Vadel menjemput Lolly yang tiba di bandara. Tak sendiri, Vadel menjemput Lolly ditemani beberapa anggota keluarganya.

Kerap pamer kemesraan

Lolly-Vadel

Melalui postinga di Instagram, pasangan muda ini kerap memamerkan kemesraan. Seperti di foto ini Vadel terlihat merangkul Lolly, sementara Lolly memegang pipi Vadel. Duh gemas banget!

Sering jalan bareng

Lolly-Vadel

Pasangan yang sedang dimabuk cinta ini banyak menghabiskan momen bersama. Saat jalan bareng, mereka juga terkadang mengajak keluarga dari Vadel untuk ngedate bareng.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/194/3166153/nikita_mirzani-p2mc_large.jpg
Intip 3 Tas Branded Nikita Mirzani yang Dipakai saat Sidang, Harganya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/194/3165978/gaya_modis_nikita_mirzani_di_sidang_kasus_pemerasan_dan_tppu_meski_sedang_sakit-iful_large.jpg
Gaya Modis Nikita Mirzani di Sidang Kasus Pemerasan dan TPPU Meski Sedang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/612/2980355/nikita-mirzani-tampil-imut-dengan-rambut-kuncir-dua-auranya-lagi-happy-nih-EcqFDenBWK.jpg
Nikita Mirzani Tampil Imut dengan Rambut Kuncir Dua, Auranya Lagi Happy Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/194/2919331/intip-ootd-nikita-mirzani-liburan-di-paris-aura-lebih-bercahaya-B6gddlatpf.jpg
Intip OOTD Nikita Mirzani Liburan di Paris, Aura Lebih Bercahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/612/2908595/potret-terbaru-nikita-mirzani-pasca-oplas-netizen-mirip-ririn-ekawati-0HH0vVP1BL.jpg
Potret Terbaru Nikita Mirzani Pasca Oplas, Netizen: Mirip Ririn Ekawati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/612/2905115/potret-nikita-mirzani-pakai-kaus-super-ketat-disebut-mirip-kim-kardashian-gzCNsAfLdz.jpg
Potret Nikita Mirzani Pakai Kaus Super Ketat, Disebut Mirip Kim Kardashian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement