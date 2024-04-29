Potret Lolly dan Vadel Badjideh, Pasangan yang Video Syurnya Tersebar di Media Sosial

PUTRI Nikita Mirzani, Laura Meizardi Mawardi alias Lolly dan kekasihnya Vadel Badjideh jadi perbincangan publik. Sebab diduga video mesum Lolly dan Vadel tersebar di media sosial.

Video yang mirip Lolly dan Vadel itu pertama kali diunggah oleh akun @balikinuang90jt. Pemilik akun tersebut disinyalir sengaja membagikan video tersebut karena memiliki urusan utang dengan Lolly. Sosok Lolly dab Vadel pun langsung jadi sorotan.

Banyak netizen yang mempertanyakan tentang kebenaran tersebut. Mereka memang kerap membagikan momen mesra di media sosial. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari berbagai sumber.

Sempat pacaran jarak jauh

Lolly dan Vadel menjalanu hubungan kurang lebih satu tahun lamanya. Sebelum akhirnya bertemu, pasangan ini sempat menjalani long distance relationship (LDR). Lolly yang kala itu sedang menempuh kuliah di London, sementara Vadel berkuliah di Indonesia.

Pasangan ini akhirnya bertemu, Vadel menjemput Lolly yang tiba di bandara. Tak sendiri, Vadel menjemput Lolly ditemani beberapa anggota keluarganya.

Kerap pamer kemesraan

Melalui postinga di Instagram, pasangan muda ini kerap memamerkan kemesraan. Seperti di foto ini Vadel terlihat merangkul Lolly, sementara Lolly memegang pipi Vadel. Duh gemas banget!

Sering jalan bareng

Pasangan yang sedang dimabuk cinta ini banyak menghabiskan momen bersama. Saat jalan bareng, mereka juga terkadang mengajak keluarga dari Vadel untuk ngedate bareng.