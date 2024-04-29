Potret Nadia Raisya Main di Pantai, Pacar Marselino Ferdinan yang Punya Wajah Manis Menggemaskan

GELANDANG muda Timnas Indonesia Marselino Ferdinan memang menjadi salah satu orang yang berjasa mengantarkan Timnas U-23 ke babak semi final. Tentu saja dengan prestasi gemilang dan paras tampan, banyak perempuan terpesona pada Marselino.

Sayangnya, pria ini sudah memiliki pasangan bernama Nadia Raisya. Hubungan keduanya terungkap setelah membagikan foto mereka di akun TikTok pribadinya. Sosok Nadia pun langsung jadi sorotan.

Selain dikenal sebagai kekasih dari Marselino, Nadia juga merupakan pemain sinetron. Sebagai seorang artis dia banyak membagikan aktivitasnya di media sosial, salah satunya momen saat dia menikmati liburan. Berikut ulasannya dari Instagram @nadiaraysa.

Pose di pantai

Nadia Raysa belum lama ini menikmati liburan di pantai. Dia pun membagikan momen itu di laman Instagramnya. Seperti di foto itu dia memakai kece dengan atasan coklat dan kulot warna krem. Nadia pose dengan satu tangan memegang rambutnya dan memberikan ekspresi wajah datar. Cantik banget.

Punya wajah cantik

Memiliki wajah blasteran, paras cantik Nadia di foto ini begotu terpancar. Seperti di foto ini ia pose melipat tangan sambil memberikan ekspresi wajah datar. Meskipun memakai makeup tipis, namun kecantikannya tetap terpancar.

Berjemur di pinggir pantai

Saat liburan di pantai, Nadia tak melewatkan untuk berjemur. Dia duduk di sofa sambil menikmati angin sepoi-sepoi dan paparan sinar matahari. Nadia menambahkan kacamata hitam untuk menghalau sinar matahari.