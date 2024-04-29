Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Nadia Raisya Main di Pantai, Pacar Marselino Ferdinan yang Punya Wajah Manis Menggemaskan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |20:00 WIB
Potret Nadia Raisya Main di Pantai, Pacar Marselino Ferdinan yang Punya Wajah Manis Menggemaskan
Nadia Raisya. (Foto: Instagram)
A
A
A

GELANDANG muda Timnas Indonesia Marselino Ferdinan memang menjadi salah satu orang yang berjasa mengantarkan Timnas U-23 ke babak semi final. Tentu saja dengan prestasi gemilang dan paras tampan, banyak perempuan terpesona pada Marselino.

Sayangnya, pria ini sudah memiliki pasangan bernama Nadia Raisya. Hubungan keduanya terungkap setelah membagikan foto mereka di akun TikTok pribadinya. Sosok Nadia pun langsung jadi sorotan.

Selain dikenal sebagai kekasih dari Marselino, Nadia juga merupakan pemain sinetron. Sebagai seorang artis dia banyak membagikan aktivitasnya di media sosial, salah satunya momen saat dia menikmati liburan. Berikut ulasannya dari Instagram @nadiaraysa.

Pose di pantai

Nadia Raisya

Nadia Raysa belum lama ini menikmati liburan di pantai. Dia pun membagikan momen itu di laman Instagramnya. Seperti di foto itu dia memakai kece dengan atasan coklat dan kulot warna krem. Nadia pose dengan satu tangan memegang rambutnya dan memberikan ekspresi wajah datar. Cantik banget.

Punya wajah cantik

Nadia Raisya

Memiliki wajah blasteran, paras cantik Nadia di foto ini begotu terpancar. Seperti di foto ini ia pose melipat tangan sambil memberikan ekspresi wajah datar. Meskipun memakai makeup tipis, namun kecantikannya tetap terpancar.

Berjemur di pinggir pantai

Nadia Raisya

Saat liburan di pantai, Nadia tak melewatkan untuk berjemur. Dia duduk di sofa sambil menikmati angin sepoi-sepoi dan paparan sinar matahari. Nadia menambahkan kacamata hitam untuk menghalau sinar matahari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/612/3088268/ternyata_ini_pekerjaan_fefe_slinkert_pacar_super_cantik_nathan_tjoe_a_on_yang_nonton_langsung_di_sugbk-zRZe_large.jpg
Ternyata Ini Pekerjaan Fefe Slinkert, Pacar Super Cantik Nathan Tjoe A On yang Nonton Langsung di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3027028/alice_campello-i2dB_large.jpg
5 Potret WAGs Spanyol Alice Campello, Istri Idaman Banyak Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3027010/wags_portugal-KcqH_large.jpg
4 WAGs Cantik Timnas Portugal, Kehadirannya Kerap Menyita Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/612/3026484/erika_choperena-9EHU_large.jpg
Potret Erika Choperena WAGs Cantik Istri Penyerang Timnas Prancis Antoine Griezmann
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/612/3026464/georgina_irwin-9NX6_large.jpg
6 Potret Georgina Irwin, WAGs Inggris Istri Aaron Ramsdale
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/612/3016159/5-potret-anastasia-tamasova-istri-kiper-real-madrid-andriy-lunin-yang-punya-tubuh-seksi-dZUgzINQ0s.jpg
5 Potret Anastasia Tamasova, Istri Kiper Real Madrid Andriy Lunin yang Punya Tubuh Seksi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement