Viral Kucing Bernama Ucup Prediksi Timnas U-23 Indonesia Menang Lawan Uzbekistan

USAI sukses memulangkan tim raksasa Korea Selatan pada pekan lalu, Timnas Garuda Indonesia siap berhadapan dengan Uzbekistan di Semifinal di Piala Asia U-23 2024. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium, pada malam ini Senin (29/4/2024) sekitar pukul 21:00 WIB.

Indonesia kini tinggal selangkah lagi untuk bisa berpartisipasi dalam Olimpiade Paris 2024. Langkah yang harus dihadapi Indonesia itu mengalahkan Uzbekistan. Banyak masyarakat Indonesia yang tak sabar menonton timnas muda Garuda. Banyak masyarakat yang berharap Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan tersebut.

Jelang pertandingan, viral seekor kucing yang memprediksi kemenangan Indonesia melawan Uzbekistan. Video kucing yang diketahui bernama Ucup itu diunggah oleh akun Instagram @dzaki2370.

BACA JUGA: Potret Wisudawan S2 Malah Sibuk Asyik Lem Sepatu saat Diwisuda

Dalam video tersebut terlihat pemilik akun itu menaruk dua piring, di sisi kiri piring untuk Uzbekistan tersebut diletakkan uang nominal Rp50 ribu. Sementara di piring sisi kanan yabg terdapat bendera Indonesia berisi makanan kucing.

Kucing berbulu tebal warna abu-abu itu pun berjalan menghampiri kedua piring tersebut. Kucing tersebut memilih piring sisi kanan dengan lambang bendera merah putih.

“Jujur,” tulis akun tersebut dari keterangan videonya.