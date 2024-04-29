Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Merasa Hidup Tak Bahagia Padahal Baik-Baik Saja? Begini Cara Mengatasinya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |16:49 WIB
Merasa Hidup Tak Bahagia Padahal Baik-Baik Saja? Begini Cara Mengatasinya
Stres. (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK yang menyebut Gen Z adalah generasi yang lemah dalam menghadapi masalah. Mereka pun disebut kerap mengeluh dan jarang sekali bersyukur.

Dokter Zulvia Oktanida Syarif, SpKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Tarakan Jakarta, menganjurkan untuk rutin menulis jurnal rasa syukur. Ini adalah sejenis jurnal, untuk menghilangkan rasa tidak bahagia.

"Jika kita melakukannya secara rutin maka dapat membantu kita menghilangkannya. perasaan bahagia,” kata Vivi seperti ddilansir dari Antara.

Vivi mengatakan, isi ucapan terima kasih tersebut sedikit berbeda dengan surat kabar kebanyakan yang isinya berupa pengaduan. Akan lebih baik jika kita tidak menulis keluh kesah atau membandingkan kebahagiaanmu dengan kebahagiaan eksternal.

"Ciptakanlah kebahagiaanmu sendiri karena setiap orang berhak bahagia dan hanya kebahagiaan yang kita miliki," kata Vivi.

Selain itu, Vivi menyarankan, untuk menuliskan pencapaian sederhana yang Anda nikmati, seperti bertemu seseorang yang Anda sukai atau pergi ke gym, untuk mendorong diri Anda mengulangi kesenangan tersebut keesokan harinya.

Menurutnya, Menulis jurnal rasa syukur bisa membuat Anda bahagia. Sehingga, orang bisa belajar menerima kenyataan dan melihat sisi positif dari segala masalah.

Selain itu, dr Yenny menganjurkan untuk mengurangi ketergantungan dalam gadget, dan menambah aktivitas fisik seperti olah raga rileksasi seperti berjalan kaki dan yoga serta bersosialisasi untuk membuat hormon bahagia atau hormon endorfin menjadikan tubuh merasa nyaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/194/3122889/mengenal_247_permanent_bracelet_produk_teranyar_isago_jewels_yang_rilis_di_flagship_store_kokas-7evS_large.jpg
Mengenal 24/7 Permanent Bracelet, Produk Teranyar ISAGO Jewels yang Rilis di Flagship Store Kokas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122858/nagita_slavina_sebut_isago_merek_perhiasan_paling_tepat_untuk_anak_muda-4Pv0_large.jpg
Nagita Slavina Sebut ISAGO Merek Perhiasan Paling Tepat untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122855/nagita_slavina_antusias_sambangi_isago_flagship_store_di_mall_kokas-0YjD_large.jpg
Nagita Slavina Antusias Sambangi ISAGO Flagship Store di Mall Kokas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122852/valencia_tanoesoedibjo_ungkap_alasan_isago_jewels_hadir_di_mal_kokas_jaksel-9wPN_large.jpg
Valencia Tanoesoedibjo Ungkap Alasan ISAGO Jewels Hadir di Mall Kokas Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122850/valencia_tanoesoedibjo_isago_bawa_perubahan_industri_perhiasan_di_indonesia-PvdS_large.jpg
Valencia Tanoesoedibjo: ISAGO Bawa Perubahan Industri Perhiasan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122849/koleksi_baru_warnai_grand_opening_isago_flagship_store_di_mall_kota_kasablanka-tma3_large.jpg
Koleksi Baru Warnai Grand Opening ISAGO Flagship Store di Mall Kota Kasablanka
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement