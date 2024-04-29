Merasa Hidup Tak Bahagia Padahal Baik-Baik Saja? Begini Cara Mengatasinya

BANYAK yang menyebut Gen Z adalah generasi yang lemah dalam menghadapi masalah. Mereka pun disebut kerap mengeluh dan jarang sekali bersyukur.

Dokter Zulvia Oktanida Syarif, SpKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Tarakan Jakarta, menganjurkan untuk rutin menulis jurnal rasa syukur. Ini adalah sejenis jurnal, untuk menghilangkan rasa tidak bahagia.

"Jika kita melakukannya secara rutin maka dapat membantu kita menghilangkannya. perasaan bahagia,” kata Vivi seperti ddilansir dari Antara.

Vivi mengatakan, isi ucapan terima kasih tersebut sedikit berbeda dengan surat kabar kebanyakan yang isinya berupa pengaduan. Akan lebih baik jika kita tidak menulis keluh kesah atau membandingkan kebahagiaanmu dengan kebahagiaan eksternal.

"Ciptakanlah kebahagiaanmu sendiri karena setiap orang berhak bahagia dan hanya kebahagiaan yang kita miliki," kata Vivi.

Selain itu, Vivi menyarankan, untuk menuliskan pencapaian sederhana yang Anda nikmati, seperti bertemu seseorang yang Anda sukai atau pergi ke gym, untuk mendorong diri Anda mengulangi kesenangan tersebut keesokan harinya.

Menurutnya, Menulis jurnal rasa syukur bisa membuat Anda bahagia. Sehingga, orang bisa belajar menerima kenyataan dan melihat sisi positif dari segala masalah.

Selain itu, dr Yenny menganjurkan untuk mengurangi ketergantungan dalam gadget, dan menambah aktivitas fisik seperti olah raga rileksasi seperti berjalan kaki dan yoga serta bersosialisasi untuk membuat hormon bahagia atau hormon endorfin menjadikan tubuh merasa nyaman.