Jadi Agen BRILink 9 Tahun, Soekoro Bisa Berangkat Umrah dengan Istri

KERJA keras dan usaha yang tidak pernah lelah, tidak akan mengkhianati hasil. Berjuang saat awal menjadi Agen BRILink, Soekoro pun telah memetik hasilnya.

"Alhamdulillah dari hasil BRILink sudah dapat rumah, mobil, dan bisa berangkat umroh dengan istri pada 2021 lalu," kata Soekoro saat ditemui Okezone di kios miliknya kawasan Meruyung, Depok.

Soekoro masih teringat saat awal mencari pelanggan pada 2015 lalu. Untuk mendapatkan pelanggan, dirinya harus membawa mesin Electronic Data Capture (EDC) ke Bank BRI.

Mesin EDC merupakan merchant untuk menerima pembayaran dari pelanggan menggunakan kartu seperti kartu maupun melakukan penarikan tunai.

"Saya membawa mesin EDC ke bank untuk memperkenalkan diri sebagai agen BRILink hingga mencari nasabah baru," kenang Sukoro.

Tidak hanya itu, Sukoro juga membuka kios yang tidak jauh bank untuk menarik minat nasabah. Peristwa itu terjadi saat dirinya awal-awal menjadi agen BRILink.

"Kebanyakan nasabah masih ragu, apakah saat transaksi uang yang dikirimkan sampai atau tidak? Selain itu pembayaran lainnya apakah sesuai atau tidak? namun dengan kesabarannya, nasabah pun percaya dan mulai menggunakan jasa saya," tuturnya.