Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jadi Agen BRILink 9 Tahun, Soekoro Bisa Berangkat Umrah dengan Istri

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |16:37 WIB
Jadi Agen BRILink 9 Tahun, Soekoro Bisa Berangkat Umrah dengan Istri
Agen BRILink Soekoro sedang melayani pelanggan, (Foto: Dok)
A
A
A

KERJA keras dan usaha yang tidak pernah lelah, tidak akan mengkhianati hasil. Berjuang saat awal menjadi Agen BRILink, Soekoro pun telah memetik hasilnya.

"Alhamdulillah dari hasil BRILink sudah dapat rumah, mobil, dan bisa berangkat umroh dengan istri pada 2021 lalu," kata Soekoro saat ditemui Okezone di kios miliknya kawasan Meruyung, Depok.

Soekoro masih teringat saat awal mencari pelanggan pada 2015 lalu. Untuk mendapatkan pelanggan, dirinya harus membawa mesin Electronic Data Capture (EDC) ke Bank BRI.

Mesin EDC merupakan merchant untuk menerima pembayaran dari pelanggan menggunakan kartu seperti kartu maupun melakukan penarikan tunai.

Jadi Agen BRILink 9 Tahun, Soekoro Bisa Berangkat Umrah dengan Istri 

"Saya membawa mesin EDC ke bank untuk memperkenalkan diri sebagai agen BRILink hingga mencari nasabah baru," kenang Sukoro.

Tidak hanya itu, Sukoro juga membuka kios yang tidak jauh bank untuk menarik minat nasabah. Peristwa itu terjadi saat dirinya awal-awal menjadi agen BRILink.

"Kebanyakan nasabah masih ragu, apakah saat transaksi uang yang dikirimkan sampai atau tidak? Selain itu pembayaran lainnya apakah sesuai atau tidak? namun dengan kesabarannya, nasabah pun percaya dan mulai menggunakan jasa saya," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/12/3094137/bri_rejuve-brqv_large.jpg
Hidup Sehat dengan Konsumsi Re.juve, Ada Promo Spesial BRI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/11/3054349/bri_peduli-kFA2_large.jpg
Program BRI Peduli Yok Kita Gas Wujudkan Indonesia Bebas Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/12/3054004/promo_spesial_bri-1b2S_large.jpg
Festival Beli Lokal 2024 Hadir Lagi, Serbu Brand Ini Pakai Diskon BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/11/3053998/klaster_kampung_klepon-T4fr_large.jpg
Klaster Kampung Klepon Binaan BRI di Sidoarjo Bangkitkan Ekonomi Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/11/3053704/klaster_jeruk_sungai_penuh-QG97_large.jpg
Usaha Klaster Jeruk di Sungai Penuh Jambi Makin Berkembang Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/11/3052243/zero_waste_to_landfill-P3CD_large.jpg
Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Begini Aksi Nyata BRI Menuju Zero Emission 2050
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement