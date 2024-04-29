Ramalan Zodiak 30 April 2024 untuk Sagitarius dan Capricorn

RAMALAN zodiak 30 April 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Melansir New York Post, berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi Sally Brompton, untuk para Sagitarius dan Capricorn pada Selasa 30 April 2024.

Ramalan Zodiak Sagitarius 30 April 2024

Jika Anda ingin menyelesaikan pekerjaan atau proyek penting selama seharian ini, maka disarankan harus menjaga hubungan baik dengan rekan kerja Anda. Jangan berharap mereka hanya melakukan apa yang dirimu inginkan, tunjukkan pada mereka bahwa apa yang baik bagi Anda juga baik bagi semua anggota tim yang ada.

Ramalan Zodiak Capricorn 30 April 2024

Awal pekan ini Anda diingatkan kalau harus sedikit lebih santai menjalani hidup. Apa yang sebelumnya tampak membutuhkan banyak usaha, akan menjadi mudah bagi orang-orang Capricorn dalam beberapa hari ke depan. Meski demikian, ingat jangan mengambil tanggung jawab yang lebih besar lagi!

(Rizky Pradita Ananda)