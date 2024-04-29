Ramalan Zodiak 30 April 2024 untuk Leo dan Virgo

RAMALAN zodiak 30 April 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Melansir New York Post, berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi Sally Brompton, untuk para Leo dan Virgo pada Selasa 30 April 2024.

Ramalan Zodiak Leo 30 April 2024

Para Leo adalah pribadi yang kuat, dan ini adalah hal ayang baik. Tetapi Anda harus ingat bahwa tidak semua orang memiliki dorongan yang sama untuk sukses seperti dirimu. Dengan segala cara, boleh saja doronglah ambisi pribadi di minggu ini, tetapi jangan mendorong orang lain melampaui batas kemampuan mereka ya!

Ramalan Zodiak Virgo 30 April 2024

Hari ini diprediksi jadi waktu yang lebih baik untuk mengarahkan pandangan diri pada tujuan yang sebelumnya dipikir akan berada jauh di luar jangkauan diri sendiri. Alam semesta menunjukkan bahwa intuisi dan pandangan para Virgo sekarang berada dalam jangkauan alias bisa dicapai, jadi lakukanlah tanpa ragu-ragu.

(Rizky Pradita Ananda)