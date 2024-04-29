Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berkaca dari Kasus Pelecehan Dialami Anak SD, Cek 5 Cara Orangtua Lindungi Anak dari Pedofilia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |13:30 WIB
Berkaca dari Kasus Pelecehan Dialami Anak SD, Cek 5 Cara Orangtua Lindungi Anak dari Pedofilia
Cara orangtua lindungi anak dari pedofilia, (Foto: Freepik)
A
A
A

LINIMASA sosial media tengah dihebohkan dengan aksi pelecehan seksual yang dilakukan seorang pria dewasa pada anak perempuan sekolah dasar. Aksi pedofilia tersebut dilakukan usai mereka bertemu di salah satu jejaring game online.

Diketahui pria bernama Nathan yang berumu 20 tahun itu melakukan pencabulan, via chat pada bocah perempuan yang masih duduk di bangku kelas 6 SD. Tersebar chat Nathan dan bocah tersebut dengan percakapan vulgar dan permintaan tak senonoh yang dilayangkan Nathan pada bocah perempuan tersebut.

 BACA JUGA:

Kasus pelecehan seksual pada anak yang dilakukan pedofilia itu bukan pertama kali terjadi. Orangtua pun perlu ekstra jeli dan menjaga lingkup sang anak agar terhindar dari maraknya kejahatan seksual.

Ernie Allen, presiden Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi, mengatakan banyaknya pedofilia justru tak terlihat atau berpenampilan seperti orang-orang pada umumnya. Makanya, orangtua harus ekstra waspada dan jeli melihat lingkungan sekitar terutama lingkup sang anak.

“Kami tahu pasti bahwa mereka yang memangsa anak-anak adalah orang-orang yang mencari akses sah dan tidak terlihat seperti stereotip (penjahat),” ungkap Ernie melansir All Pro Dad, Senin (29/4/2024)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/612/3157331/anak-4qoM_large.jpg
Hari Anak Nasional, Menteri PPPA: Anak-Anak Butuh Tontonan yang Sesuai Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147913/anak_gtm-s8Eq_large.jpg
Anak Susah Makan? Coba Cek Pola Tidurnya Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147905/anak_menangis-xPK4_large.jpg
Anak Menangis Terus Bukan Berarti Cengeng, Pahami Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/612/3067051/anak_sekolah-nQg1_large.jpg
Punya Anak Laki-Laki, Begini Tips Hindarkan Mereka dari Tawuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/612/3047089/anak_main_di_playground-RX5A_large.jpg
Playground Indoor Terbesar di Jakarta Pusat Ini Bisa Jadi Inspirasi Habiskan Weekend Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042101/anak_picky_eater-RGWc_large.jpg
Begini Cara Paling Mudah Akali Anak yang Pilih-Pilih Makanan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement