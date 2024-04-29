Berkaca dari Kasus Pelecehan Dialami Anak SD, Cek 5 Cara Orangtua Lindungi Anak dari Pedofilia

LINIMASA sosial media tengah dihebohkan dengan aksi pelecehan seksual yang dilakukan seorang pria dewasa pada anak perempuan sekolah dasar. Aksi pedofilia tersebut dilakukan usai mereka bertemu di salah satu jejaring game online.

Diketahui pria bernama Nathan yang berumu 20 tahun itu melakukan pencabulan, via chat pada bocah perempuan yang masih duduk di bangku kelas 6 SD. Tersebar chat Nathan dan bocah tersebut dengan percakapan vulgar dan permintaan tak senonoh yang dilayangkan Nathan pada bocah perempuan tersebut.

Kasus pelecehan seksual pada anak yang dilakukan pedofilia itu bukan pertama kali terjadi. Orangtua pun perlu ekstra jeli dan menjaga lingkup sang anak agar terhindar dari maraknya kejahatan seksual.

Ernie Allen, presiden Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi, mengatakan banyaknya pedofilia justru tak terlihat atau berpenampilan seperti orang-orang pada umumnya. Makanya, orangtua harus ekstra waspada dan jeli melihat lingkungan sekitar terutama lingkup sang anak.

“Kami tahu pasti bahwa mereka yang memangsa anak-anak adalah orang-orang yang mencari akses sah dan tidak terlihat seperti stereotip (penjahat),” ungkap Ernie melansir All Pro Dad, Senin (29/4/2024)