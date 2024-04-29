Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Tren Fashion Baru Para Bule di Bali, Pake Jaket Ojol Beli Langsung dari Abangnya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |12:27 WIB
Viral Tren Fashion Baru Para Bule di Bali, Pake Jaket Ojol Beli Langsung dari Abangnya
Viral Bule pakai Jaket Ojol. (Foto: Tiktok)
OJEK online (ojol) memang memiliki seragam khas yakni jaket dan helm berwarna hijau saat menjalankan tugasnya. Namun, jaket yang digunakan untuk bekerja itu malah dijadikan semacam trend fashion oleh wisatawan asing.

Hal tersebut seperti diperlihatkan oleh akun TikTok @lillacc13, yang memperlihatkan segerombolan bule mengenakan jaket ojol dari perusahaan yang berbeda. Bahkan, mereka terlihat bangga saat menggunakan jaket tersebut.

Mereka berjalan santai di jalanan layaknya sedang fashion show dengan bangganya menggunakan jaket tersebut. Selain itu, mereka juga menyapa orang-orang di sekelilingnya sambil tertawa.

Viral bule pakai baju Ojol

Pada video lainnya yang diunggah akun TikTok @hamish.newtonvesty, dua wisatawan asing diwawancara mengenai jaket tersebut. Menariknya, mereka mendapatkan jaket ojol tersebut langsung dari driver ojol dengan harga yang fantastis.

 “Berapa besar Anda harus membayar untuk jaket ini?,” tanya Hamish.

“300 K (Rp300 ribu),” jawab salah seorang bule tersebut.

“Masing-masing Rp300 ribu?,” tanya lagi Hamish.

“Ya, (untuk) masing-masing (jaket),” jawab bule itu lagi.

“Apakah ini sepadan?,” tanya Hamish.

“Oh yeaahhh,” ucap bule tersebut bangga.

Entah hanya untuk meramaikan media sosial atau mereka benar-benar menyukai jaket ojol tersebut. Tapi, aksi para bule ini menjadi viral di media sosial, terlebih mereka membeli jaket tersebut langsung dari driver dengan harga yang cukup tinggi.

