Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Potret Penonton Rela Nobar di Kuburan Demi Dukung Timnas U-23

Dita Pramesti , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |12:30 WIB
Viral Potret Penonton Rela Nobar di Kuburan Demi Dukung Timnas U-23
Penonton Indonesia rela nobar di kuburan demi dukung timnas U-23, (Foto: TikTok @q_art)
A
A
A

GELARAN Piala Asia U-23 membangkitkan semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat terhadap sepak bola. Apalagi pada laga belum lama ini, timnas Garuda harus melawan timnas Korea Selatan yang dikenal sebagai tim kuat dan langganan Olimpiade.

Banyak warga Indonesia menunjukkan dedikasi luar biasa sebagai suporter Timnas Indonesia U-23, salah satunya dengan mengadakan acara nonton bareng (nobar),

 BACA JUGA:

Namun, pernahkah Anda melakukan nobar di tempat yang tidak biasa dan cenderung ekstrem? Seperti hal yang dilakukan oleh sekumpulan bapak-bapak yang videonya viral di jagat maya baru-baru ini.

(Foto: @q_art) 

Lewat video yang diunggah oleh netizen dengan akun, @q_art, yang telah mendapat lebih dari 738 ribu kali penayangan dan mendapatkan lebih dari 26 ribu like tersebut, memperlihatkan semangat sekelompok bapak-bapak yang terlihat rela mencari sinyal hingga ke kuburan.

“Cari sinyal demi nonton Timnas Indonesia, sampai rela nonton di kuburan,” tulis akun @q_art sebagai keterangan pada video berdurasi 28 detik tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3152107/gokil_sampul_komik_halaman_depan_superman_terjual_seharga_rp7_miliar-tz1g_large.jpg
Gokil! Sampul Komik Halaman Depan Superman Terjual Seharga Rp7,1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3151943/unik_louis_vuitton_keluarkan_koleksi_tas_terbaru_berbentuk_bajaj-nVpR_large.jpg
Unik! Louis Vuitton Keluarkan Koleksi Tas Terbaru Berbentuk Bajaj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/612/3148421/butuh_pelukan_hangat_cukup_bayar_rp45000_untuk_bisa_mendapatkan_jasa_ini_tertarik-iVuF_large.jpg
Butuh Pelukan Hangat, Cukup Bayar Rp45.000 untuk Bisa Mendapatkan Jasa Ini, Tertarik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/612/3142309/waduh_tulang_leher_pemuda_ini_bengkok_akibat_terlalu_lama_bermain_ponsel-nquL_large.jpg
Waduh! Tulang Leher Pemuda Ini Bengkok Akibat Terlalu Lama Bermain Ponsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/612/3141491/ada_ada_saja_wanita_ini_harus_menghapus_riasan_wajahnya_karena_tak_terdeteksi_alat_pemindai-JuEQ_large.jpg
Ada Ada Saja! Wanita Ini Harus Menghapus Riasan Wajahnya karena Tak Terdeteksi Alat Pemindai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/612/3138087/mukjizat_anak_kecil_ini_terjatuh_dari_18_lantai_masih_sadar_dan_selamat-aSj2_large.jpg
Mukjizat! Anak Kecil Ini Terjatuh dari 18 Lantai, Masih Sadar dan Selamat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement