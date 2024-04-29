Viral Potret Penonton Rela Nobar di Kuburan Demi Dukung Timnas U-23

GELARAN Piala Asia U-23 membangkitkan semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat terhadap sepak bola. Apalagi pada laga belum lama ini, timnas Garuda harus melawan timnas Korea Selatan yang dikenal sebagai tim kuat dan langganan Olimpiade.

Banyak warga Indonesia menunjukkan dedikasi luar biasa sebagai suporter Timnas Indonesia U-23, salah satunya dengan mengadakan acara nonton bareng (nobar),

BACA JUGA:

Namun, pernahkah Anda melakukan nobar di tempat yang tidak biasa dan cenderung ekstrem? Seperti hal yang dilakukan oleh sekumpulan bapak-bapak yang videonya viral di jagat maya baru-baru ini.

(Foto: @q_art)

Lewat video yang diunggah oleh netizen dengan akun, @q_art, yang telah mendapat lebih dari 738 ribu kali penayangan dan mendapatkan lebih dari 26 ribu like tersebut, memperlihatkan semangat sekelompok bapak-bapak yang terlihat rela mencari sinyal hingga ke kuburan.

“Cari sinyal demi nonton Timnas Indonesia, sampai rela nonton di kuburan,” tulis akun @q_art sebagai keterangan pada video berdurasi 28 detik tersebut.