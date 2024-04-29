Berikan Pendidikan Usia Dini Sebelum 6 Tahun, Ini Sederet Manfaatnya

SEJAK dilahirkan hingga usia 6 tahun merupakan masa krusial untuk perkembangan otak manusia. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan usia dini.

Pendidikan Usia Dini (Preschool) yang berkualitas tidak hanya dapat mempersiapkan anak-anak untuk masuk sekolah dasar, tetapi juga membentuk kesejahteraan emosional seumur hidup dan pengembangan holistik.

Founder & Chairman of SIS Group of Schools Jaspal Sidhu mengatakan pentingnya pendidikan anak usia dini terletak pada pengaruhnya yang signifikan terhadap pengembangan keterampilan STEAM (Sains, Teknologi, Engineering (Teknik), Art (Seni), dan Matematika untuk meningkatkan kinerja akademis, serta kesuksesan jangka panjang.

"Oleh karena itu, tindakan dan pengaruh orang tua selama masa kanak-kanak secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak, " ujarnya dalam keterangan resminya.

Dia menegaskan peranan guru menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan siswa. Oleh karena itu, dalam merekrut tenaga guru syaratnya cukup ketat. "Selain itu, kami juga mengintegrasikan praktik yang didukung oleh penelitian dari Reggio Emilia dan Montessori," terangnya.

Dijelaskan lebih lanjut, metode STEAM banyak manfaatnya untuk si kecil. Anak akan mampu berpikir kritis, menumbuhkan kreativitasnya, menambah keterampilan komunikasi, hingga membangun rasa percaya dirinya. Pendekatan ini pun memberdayakan anak-anak untuk berpikir kritis, memecahkan masalah secara kreatif, dan menyatakan diri dengan percaya diri.

"Kami memulai perjalanan yang menarik ini, dengan mengundang orangtua, pendidik, untuk merefleksikan kembali potensi-potensi pendidikan anak usia dini," ucapnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)