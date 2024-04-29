Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berikan Pendidikan Usia Dini Sebelum 6 Tahun, Ini Sederet Manfaatnya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |11:26 WIB
Berikan Pendidikan Usia Dini Sebelum 6 Tahun, Ini Sederet Manfaatnya
Pendidikan Usia Dini. (Foto: Freepik)
A
A
A

SEJAK dilahirkan hingga usia 6 tahun merupakan masa krusial untuk perkembangan otak manusia. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan usia dini. 

Pendidikan Usia Dini (Preschool) yang berkualitas tidak hanya dapat mempersiapkan anak-anak untuk masuk sekolah dasar, tetapi juga membentuk kesejahteraan emosional seumur hidup dan pengembangan holistik.

Founder & Chairman of SIS Group of Schools Jaspal Sidhu mengatakan pentingnya pendidikan anak usia dini terletak pada pengaruhnya yang signifikan terhadap pengembangan keterampilan STEAM (Sains, Teknologi, Engineering (Teknik), Art (Seni), dan Matematika untuk meningkatkan kinerja akademis, serta kesuksesan jangka panjang. 

"Oleh karena itu, tindakan dan pengaruh orang tua selama masa kanak-kanak secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak, " ujarnya dalam keterangan resminya. 

Dia menegaskan peranan guru menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan siswa. Oleh karena itu, dalam merekrut tenaga guru syaratnya cukup ketat. "Selain itu, kami juga mengintegrasikan praktik yang didukung oleh penelitian dari Reggio Emilia dan Montessori," terangnya. 

Dijelaskan lebih lanjut, metode STEAM banyak manfaatnya untuk si kecil. Anak akan mampu berpikir kritis, menumbuhkan kreativitasnya, menambah keterampilan komunikasi, hingga membangun rasa percaya dirinya. Pendekatan ini pun memberdayakan anak-anak untuk berpikir kritis, memecahkan masalah secara kreatif, dan menyatakan diri dengan percaya diri.

"Kami memulai perjalanan yang menarik ini, dengan mengundang orangtua, pendidik, untuk merefleksikan kembali potensi-potensi pendidikan anak usia dini," ucapnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/612/3070663/buka_babak_baru_pendidikan_indonesia_highscope_indonesia_institute_berubah_jadi_redea-esdR_large.jpg
Buka Babak Baru Pendidikan Indonesia, HighScope Indonesia Institute Berubah Jadi Redea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/22/612/2712751/perempuan-juga-butuh-pendidikan-meskipun-sudah-menikah-2BJH4txK3t.jpg
Perempuan Juga Butuh Pendidikan Meskipun Sudah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/17/612/2518322/tantangan-majukan-generasi-muda-di-wilayah-4t-di-2022-0PoLZtlwDS.jpg
Tantangan Majukan Generasi Muda di Wilayah 4T di 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/02/612/2404259/selamat-hari-pendidikan-nasional-ini-10-inspirasi-kutipan-untuk-merayakan-u63prHnsWZ.jpg
Selamat Hari Pendidikan Nasional! Ini 10 Inspirasi Kutipan untuk Merayakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/21/612/2348667/tren-pendidikan-online-pasca-pandemi-covid-19-seberapa-siap-indonesia-U4Vj8hNkeP.jpg
Tren Pendidikan Online Pasca-Pandemi Covid-19, Seberapa Siap Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/19/196/2248787/ubah-paradigma-pendidikan-karakter-anak-tak-mungkin-tercipta-jika-dibebankan-pada-sekolah-Qhzi5nc1Mi.jpg
Ubah Paradigma, Pendidikan Karakter Anak Tak Mungkin Tercipta Jika Dibebankan pada Sekolah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement