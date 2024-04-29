Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Guru Ngaji Issa Anak Nikita Willy dan Indra Priawan Bukan Sosok Sembarangan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |10:27 WIB
TERNYATA guru ngaji Issa anak Nikita Willy dan Indra Priawan bukan sosok sembarangan. Hal itu dikarenakan kedua pasangan tersebut memperlihatkan anaknya yang sedang diajari mengaji oleh salah Ustadz yang bergelar Habib.

Beberapa momen ini membuat warganet penasaran siapa yang mengajari Issa Xander Djokosoetono. Adapun guru mengaji anak Nikita Willy dan Indra Priawan bukan sembarang orang melainkan seseorang yang memang pintar dalam membaca Alquran.

guru ngaji

Ternyata guru ngaji Issa anak Nikita Willy dan Indra Priawan bukan sosok sembarangan dikarenakan memiliki followers hingga 415 ribu lebih. Adapun sosoknya bernama Habib Muhammad Syahab yang belajar mengaji kepada Habib Abdurrahman Assegaf di Bukit Duri selama sepuluh tahun.

Selain itu saat mengaji, Issa mengenakan koko gamis berwarna hitam, dan peci putih. Tingkahnya terlihat menggemaskan, terlebih saat dibimbing oleh Habib Muhammad Syahab mengenal huruf-huruf hijaiyah.Melihat unggahan tersebut, tidak sedikit netizen yang bangga dengan Nikita Willy dan Indra Priawan karena memilih guru mengaji terbaik untuk Issa.

"Langsung habib yang ngajarin, barakallah,"katanya.

"Kata siapa uang tidak bisa membantumu mendapatkan anak yang saleh," tulisnya

"Baru juga belajar iqra gurunya langsung habib," ujar komentar warganet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
