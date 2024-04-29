Agen BRILink Dekat Pasar Potensial Jaring Nasabah, Aang Cell di Tanjung Priok Membuktikannya

PENENTUAN lokasi yang strategi menjadi salah satu kunci sukses dari Agen BRILink. Aang Cell sukses menjaring banyak nasabah karena lokasinya berada di dekat pasar.

Aang Cell sukses menjadi Agen BRILink selama delapan tahun sejak 2015. Aang Junaidy selaku pemilik Agen BRILink bersyukur atas pencapaiannya sekarang.

“Pastinya tempat menentukan. Lokasi di depan, dekat pasar jadi terjaring semua. Semua segmen masuk semua. Pelanggan baru juga masuk. Termasuk orang-orang yang lewat tidak sengaja mencari. Posisi Agen BRILink memang perlu mendekati konsumen,” tutur Aang Junaidy kepada Okezone.com di kediamannya, Kampung Bahari 5 Nomor 6, RT 01/09, Tanjung Priok, Jakarta Utara, belum lama ini.



Aang Junaidy sukses menjadi Agen BRILink. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Menurut Aang, lokasi Agen BRILink dekat pasar memudahkan untuk promo.

“Promo tidak terlalu repot kalau kita di depan. Kalau di dalam ini, kita perlu banyak promo. Media sosial, spanduk. Orang juga cenderung malas. Walaupun jaraknya 10 meter, mereka carinya yang gampang-gampang. Tidak perlu turun dari motor,” ucap suami dari Fitri Nurjanah ini.

Menurut Aang, orang-orang yang belanja di pasar juga menjadi nasabahnya. Termasuk orang pelabuhan.

“Di sini juga dekat Unit BRI. Tapi mereka memilih ke sini untuk setor dan tarik uang. Mereka lebih suka transaksi kecil dan malas masuk parkir. Selain itu, harus jalan lagi 10 meter, harus ngantre dua atau tiga nomor nomor walaupun tidak lama, tapi lebih baik bayar Rp5.000 ke saya,” ucapnya.

Menurut Aang, biasanya orang ke Unit BRI kalau transaksinya besar. “Orang kalau mau ke bank harus rapi. Di sini hanya pakai kaus, orang jadi transaksi. Orang malas ke tempat ber-AC,” kata Aang.

Selain lokasi di dekat pasar, Aang juga membuka Agen BRILink di rumahnya. Itu sebagai antisipasi kalau sudah tutup, biasanya nasabah suka ketok pintu rumah. Mereka biasanya yang urgent ingin melakukan transaksi.

Aang Cell memang sangat diuntungkan dengan lokasi yang strategis. “Kebetulan orang pasarnya sudah familiar sama kita. Kebanyakan memang mayoritas orang kita, orang sekampung. Saya juga orang sini. Ya, sudah dapat chemistry sama orang pasar,” katanya.

Menurut Aang, ada nilai plusnya di lokasi itu karena bisa mendapatkan pelanggan baru. “Orang lalu lalang di situ banyak, jalan kaki dan motor. Semua konsumen dapat ke kita. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kebanyakan transfer ke kita. Abang-abang gorengan,” ucapnya.

Sejauh ini Agen BRILink Aang Cell sudah mendapatkan nasabah loyal. “Tanya ke orang terminal Tanjung Priok, kalau transfer ke mana. Pasti ke Aang. Ojek-ojek pangkalan, penjual mie ayam, pasti ke saya,” ucapnya.

Lantaran lokasi dekat keramaian, Aang mengaku tetap menjaga keamanan agar terhindar dari modus penipuan dan lainnya.

“Kalau sudah dapat Rp10 juta, uangnya dibawa ke rumah. Taruh ke kamar. Rumah kan nggak jauh dari situ. Kita harus jaga-jaga. Kita antisipasi juga. Mudah-mudahan jangan kena kejahatan,” katanya.

Menurut Aang, orang di Tanjung Priok tidak terlalu cuek. Orang kata sarang macan, tapi saling tolong menolong. “Kami juga memakai alat proteksi dengan memasang CCTV,” ucapnya.