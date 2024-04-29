PAPDI Imbau Masyarakat Lakukan Vaksinasi Dewasa, Ini Rekomendasinya

PERHIMPUNAN Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI) mengajak masyarakat melakukan vaksinasi dewasa secara bertahap guna mencegah berbagai macam penyakit. Anjuran ini diiringi dengan penambahan vaksin Pneumokokal Konjugat 15-valent (PCV15).

Ketua Umum Pengurus Besar PAPDI, Dr. dr. Sally Aman Nasution SpPD, K-KV, FINASIM, FACP mengungkap pentingnya vaksinasi untuk orang dewasa. Vaksinasi tersebut diberikan untuk mencegah terjadinya paparan berbagai penyakit menular dan mencegah gejalanya semakin berat.

BACA JUGA: Tips Menjaga Kesehatan Tulang dan Otot

“Bila kita bicara tentang vaksinasi, ini pencegahan sebetulnya. Biarpun kalau terkena (virus) tidak terlalu berat (gejalanya),” ungkap Sally saat ditemui di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Senin 29 April 2024.

Vaksin PCV 15 sendiri ditambahkan guna mencegah penyakit pneumokokus yang disebabkan oleh S pneumoniae pada anak berusia enam minggu ke atas dan dewasa 18 tahun keatas. Nantinya, vaksin PCV 15 ini dapat memberikan perlindungan terhadap 15 serotipe bakteri pneumokokus.

Tambahan serotipe 22F dan 33F pada PCV15 memberikan perlindungan tambahan dari PCV13 yang tidak dikandung sebelumnya. PCV15 dapat meningkatkan perlindungan terhadap serotipe tiga yang berhubungan dengan keparahan penyakit.

Sementara itu, sedikitnya ada 22 vaksinasi lainnya yang direkomendasikan untuk orang dewasa. Ketua Satgas Vaksin Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Sukamto Koesnoe mengungkap beberapa rekomendasi vaksinasi yang perlu didapatkan orang dewasa.

Vaksinasi tersebut juga diberikan sesuai kebutuhan dan tingginya risiko mereka terhadap penyakit tertentu. Beberapa di antaranya ada vaksin Influenza, Tetanus difteri hingga Hepatitis A.

BACA JUGA: 6 Rekomendasi Buah yang Baik untuk Kesehatan Ginjal

“Vaksinasi ini bisa memberikan perlindungan yang lebih luas dan efektif terhadap pontensi penyebab penyakit pada orang dewasa dan lansia,” tutur Sukamto.

Dengan adanya penambahan vaksinasi PCV 15 ini, Sukamto berharap masyarakat khususnya orang dewasa bisa lebih sadar akan pentingnya mendaptkan vaksinasi untuk pencegahan penyakit. Terlebih antibodi pada tubuh akan terbentuk bila dosis vaksin didapatkan dengan optimal.

“Kalau dia sudah punya antibodi, dia sudah menabung kekebalan tubuhnya. Dan itu bersifat seumur hidup,” tutur Sukamto.