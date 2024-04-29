Mengenal Asam Lambung, Penyakit yang Diduga Diderita Selebgram Bro Jabro Sebelum Meninggal

KABAR duka datang dari dunia hiburan. Selebgram Dhanar Jabro Febriansah alias Bro Jabro meninggal dunia pada hari ini, Senin (29/4/2024).

Kabar meninggalnya Bro Jabro pertama kali diketahui dari unggahan komedian Dono Pradana, yang merupakan rekan dari sang selebgram. Belum diketahui pasti apa penyebab dari meninggalnya Bro Jabro. Namun, pihak keluarga dan kerabat terdekat sempat mengonfirmasi bahwa selebgram tersebut belakangan sempat sakit.

Selain itu, menurut keterangan beberapa warganet yang memenuhi kolom komentar di postingan terakhir Bro Jabro, selebgram tersebut diduga meninggal karena GERD alias asam lambung yang dideritanya.

Melansir dari laman Primaya Hospital, Senin (29/4/2024) asam lambung adalah istilah untuk cairan asam di dalam lambung yang memiliki peran dalam sistem pencernaan, termasuk membunuh mikroorganisme yang membahayakan kesehatan.

Lazimnya, asam lambung senantiasa berada di dalam lambung. Tapi, jika ada masalah pada otot di lambung, asam lambung bersama makanan yang dicerna bisa naik kembali hingga ke pangkal mulut bagian atas.

Masalah itu menyebabkan otot di lambung gagal menutup saluran pencernaan sehingga asam lambung yang seharusnya tetap di lambung justru naik kembali.

Kondisi ini disebut gastroesophageal reflux disease (GERD). Orang awam lebih mengenalnya sebagai penyakit asam lambung. Naiknya asam lambung dikaitkan dengan risiko kematian akibat penyakit jantung. Faktanya, potensi penyakit asam lambung menyebabkan kematian sangatlah kecil. Itu pun tak berhubungan dengan penyakit jantung.

Komplikasi GERD yang membahayakan jiwa antara lain esofagitis hemoragik (peradangan di lapisan kerongkongan), pneumonia aspirasi (peradangan dan infeksi paru akibat masuknya benda asing ke paru), dan perforasi ulkus (lubang pada lambung). Sebagai informasi, sebelumnya, komedian Dono Pradana mengunggah foto bersama Bro Jabro semasa hidup sekaligus menuliskan pesan belasungkawa.

Dono mengaku kaget mendengar kabar kepergian rekannya itu. Terlebih, sudah cukup lama keduanya tak berjumpa.