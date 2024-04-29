Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Konsumsi Jus Jambu Bisa Obati DBD, Ini Faktanya

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |07:00 WIB
Konsumsi Jus Jambu Bisa Obati DBD, Ini Faktanya
Konsumsi jus jambu bisa sembuhkan DBD. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KASUS Demam Berdarah Dengue (DBD) masih banyak menyerang masyarakat di Indonesia. Angka kematian akibat DBD juga terus bertambah dari waktu ke waktu. Pasien yang mengidap DBD biasanya penurunan trombosit.

Hal ini yang membuat sebagian besar orang mencari makanan atau minuman yang bisa membantu mengembalikan trombosit. Salah satu minuman yang dianggap sebagai obat ampuh untuk mengobati DBD adalah jus jambu.

Namun Dokter Spesialis Anak, dr. Ardi Santoso menjelaskan bahwa kunci sembuh dari penyakit DBD dengan mengikuti arahan dokter.

“Kasus demam berdarah memang lagi banyak ya, terutama anak-anak. Jadi kalau dinyatakan dokter positif demam berdarah, ikuti anjuran dokter dan diskusi dengan dokter,” kata dr. Ardi dikutip dari akun Instagramnya @ardisantoso, Senin (29/4/2024).

Jus Jambu

Dokter Ardi mengungkap bahwa tidak ada obat yang bisa menaikkan trombosit. Sebab trombosit akan naik secara alami jika masa infeksinya sudah lewat. Bahkan dia menjelaskan jus jambu pun tidak bisa menaikkan trombosit apalagi menyembuhkan DBD.

“Demam berdarah itu kan tujuh hari, nanti setelah hari ketujuh dia akan naik sendiri. Jus jambu pun gak akan menaikkan apapun,” katanya.

Oleh karenanya, dr. Ardi mengimbau untuk para pasien DBD sebaiknya mematuhi saran dan aturan dari para dokter yang menangani. Jangan sampai pasiennya mengalami status DBD yang lebih parah yaitu shock demam berdarah yang bisa membahayakan nyawa.

Selain dirawat intensif dan mengikuti anjuran dokter, dr. Ardi menegaskan bahwa terapi yang baik untuk mengobati DBD yaitu dengan mencukupi cairan tubuh dengan mengkonsumsi air mineral yang banyak.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
