Pria Nekat Memotong Kakinya agar Dapatkan Klaim Asuransi

KASUS yang menggegerkan masyarakat terjadi ketika seorang pria berusia 60 tahun dari Missouri kehilangan kedua kakinya dalam kecelakaan pada November 2023. Kejadian tersebut awalnya tampak seperti kecelakaan yang menyedihkan, namun belakangan terungkap rencana yang rumit di baliknya.

Pada awalnya, pria tersebut mengklaim kakinya terpotong secara tidak sengaja oleh mesin pemotong yang terpasang pada traktor yang sedang dia operasikan. Namun, para penyelidik akhirnya menemukan suatu kejanggalan yang tidak sesuai dengan apa yang telah dia ungkapkan.

Cedera yang dialaminya tampak tidak sesuai dengan luka-luka biasa yang disebabkan oleh mesin tersebut. Selain itu, fakta bahwa pria tersebut lumpuh telah menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana dia bisa terlibat dalam kecelakaan semacam itu.

Melansir dari Oddity Central pada Selasa (30/4/2024), penyelidik menemukan bukti bahwa seorang pria dari Missouri diduga telah membayar seseorang dari Florida untuk memotong kakinya dalam upaya untuk melakukan penipuan asuransi. Pria tersebut diduga membawa sebuah kapak dan melakukan pemotongan tersebut sesuai dengan pembayaran yang telah disepakati.

"itu adalah rencana yang dilaksanakan dengan buruk, saya belum pernah melihat yang seperti ini," kata Letnan Torey Thompson dari Kantor Sheriff Howell County kepada Springfield News Reader.