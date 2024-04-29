Niall Horan Bakal Diajak Main Golf di Bogor Usai Konser di Jakarta

NIALL Horan bakal menggelar konser solonya bertajuk 'The Show Live on Tour 2024' dalam waktu dekat di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta.

Konser mantan anggota One Direction yang tepatnya akan digelar pada 11 Mei 2024 mendatang itu menjadi bagian dari tur dunia terbesar Niall Horan setelah 'Flicker World Tour 2018'.

Kedatangan personel One Direction tersebut ke Jakarta ini sendiri dibawa oleh promotor Sound Rhythm.

Namun, pihak promotor belum bisa memastikan apalah Niall akan memperpanjang waktunya di Indonesia usai menggelar konser, mengingat ia akan kembali melanjutkan tur konsernya di Filipina pada 13 Mei.

"Kami masih belum ada omongan juga mau kemananya, mengingat habis itu dia langsung melanjutkan tur konser di Filipina,” ujar Chief Marketing and Communication Sound Rhythm, Ahmad Satrio, dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU), Senin (29/4/2024).

(Foto: Wiwie Heryani/MPI)

Meski begitu, Ahmad memastikan bahwa hal tersebut kondisional, mengingat Niall sendiri memiliki hobi bermain golf setiap melakukan konser tur dunianya di beberapa negara.

Menurutnya, bukan tidak mungkin jika penyanyi berusia 30 tahun itu meluangkan waktu untuk menjajal lapangan golf yang ada di Indonesia.

“Tapi kebetulan kan Niall kan suka golf, jadi mungkin bisa ke tempat golf,” kata Ahmad.