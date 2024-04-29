Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

MNC Land Gelar Nobar Timnas U-23, Catat Lokasinya!

MNC Media , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |15:46 WIB
MNC Land Gelar Nobar Timnas U-23, Catat Lokasinya!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

PIALA Asia U-23 2024 sudah memasuki babak semifinal yang mempertemukan Indonesia vs Uzbekistan dan Jepang vs Irak.

Pada hari ini, masyarakat tengah beramai-ramai untuk menggelar nonton bareng (nobar) perjuangan Tim Nasional (Timnas) Sepakbola U-23 besutan Shin Tae-yong untuk bertanding melawan Uzbekistan. Lalu, di mana Anda akan nobar hari ini?

MNC Land sebagai bagian dari MNC Group yang merupakan official broadcaster tayangan Piala Asia U-23 2024, turut menggelar nobar di sejumlah hotel & resort yang tersebar di berapa wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Surabaya dan Bali.

Apa saja nama-nama hotelnya? Yuk simak.

Park Hyatt Jakarta Gelar Nobar Timnas Indonesia U-23

Park Hyatt Jakarta sebagai modern luxury hotel yang berada di pusat Kota Jakarta, turut memeriahkan dan mendukung timnas dengan nobar bersama di KITA Bar yang berada di lantai 36.

Ilustrasi

Bagi Anda yang bekerja di sekitar Kebon Sirih, Menteng, Thamrin, tentu bisa datang nobar timnas di sini, sekaligus mencoba berbagaia hidangan yang ditawarkan.

Nobar Timnas Indonesia U-23 di Lido Lake Resort, Bogor

Lido Lake Resort by MNC Hotel merupakan hotel bintang 5 yang berada di KEK MNC Lido City, Bogor.

Bila hari ini Anda ada meeting corporate atau meeting kantor di Lido Lake Resort atau sekitar Bogor, yuk nobar di area lobi hotel.

Yuk Nobar Timnas di Next Hotel Yogyakarta

Next Hotel Yogyakarta juga menggelar nobar Timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Bagi Anda yang berada di sekitar Yogyakarta bisa datang mengikuti acara nobar di area AHA Cafe.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
