Liburan yang Selalu Hemat dengan Promo Payday dari Mister Aladin

SETELAH lelah bekerja dan momen tanggal gajian tiba, tidak ada salahnya untuk langsung liburan demi pikiran yang fresh.

Momen gajian bisa dibilang adalah waktu yang tepat untuk Anda merencanakan liburan dengan pengalaman yang berbeda nih.

Nah, dengan promo payday dari BNI dan MNC Bank di Mister Aladin, liburan yang hemat alias tidak bikin kantong bolong, sangat bisa Anda rasakan.

Ada Apa Saja di Promo Payday dari Mister Aladin?

Untuk Anda yang memiliki kartu debit BNI, dapatkan diskon hingga Rp125.000 untuk memesan hotel dan tiket pesawat rute domestik.

Kemudian, khusus pemegang kartu kredit MNC Bank, Anda langsung bisa menikmati diskon hingga Rp300.000. Promo-promo ini berlaku untuk hotel dan tiket pesawat rute domestik serta internasional.

Dengan berbagai promo yang tersedia, Anda dapat memanfaatkan penawaran ini untuk berbagai produk perjalanan tanpa terkecuali dan periode keberangkatan yang sesuai dengan rencana Anda.