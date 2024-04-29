Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apes! Pasutri Gagal Liburan hingga Rugi Rp61 Juta Gegara Paspor Kedaluwarsa

Janila Pinta , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |14:25 WIB
Apes! Pasutri Gagal Liburan hingga Rugi Rp61 Juta Gegara Paspor Kedaluwarsa
Paspor Inggris (Foto: Pexels)
A
A
A

SEPASANG suami istri (pasutri) asal Inggris ini harus menelan kepahitan ketika masalah pada paspornya saat akan melakukan perjalanan ke Sofia, Bulgaria. Liburan yang mereka sebut sebagai liburan 'impian' itu harus kandas di tengah jalan. 

Melansir The Sun, bernama Huw dan Patricia Gosling itu dijadwalkan terbang dari Bandara Birmingham menuju Sofia pada musim panas lalu.

Pada liburan impian tersebut, mereka berencana untuk menonton Ring Cycle yang merupakan karya komposer hebat Jerman, Richard Wagner. Mereka akan menyaksikan opera yang berdurasi 20 jam selama empat hari itu.

Namun, sangat disayangkan liburan impian yang sudah direncanakan dengan sangat baik itu harus gagal karena salah satu dari mereka mengalami kendala pada paspornya.

Saat di bandara, mereka dikejutkan dengan pemberitahuan bahwa salah satu dari mereka tidak diperbolehkan menaiki pesawat.

Infografis Negara dengan Paspor Terkuat 2024

Huw dilarang menaiki pesawat karena paspor miliknya sudah dikeluarkan lebih dari 10 tahun yang lalu dan dianggap sudah kedaluwarsa. Dia pun bingung mengapa ditolak di penerbangannya karena paspornya masih memiliki waktu sembilan bulan dari masa berlaku.

Melalui BBC, Huw berkata: "Ketika saya sampai di gerbang, wanita itu berkata 'Anda tidak bisa bepergian dengan paspor ini'.

“Pada akhirnya, peraturan Eropa telah berubah dan saya tidak diizinkan bepergian.

"Saya hampir marah pada diri saya sendiri, tapi kemudian saya berpikir 'Apa lagi yang bisa saya lakukan?'."

Di balik itu, peraturan ini sebenarnya bukan lagi hal baru karena sudah diberlakukan sejak Inggris keluar dari Uni Eropa (UE). Namun, tampaknya banyak wisatawan yang masih lengah dan mungkin terjebak aturan ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/549/3076006/kenapa_paspor_singapura_jadi_paling_terkuat_di_dunia-30BZ_large.jpg
Kenapa Paspor Singapura Jadi Paling Terkuat di Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/406/3053202/paspor_jerman-xayk_large.JPG
Uni Eropa Ucapkan Selamat Tinggal pada Cap Paspor, Beralih ke Sistem Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/406/3051481/paspor_inggris-306M_large.JPG
Merah hingga Hitam, Inilah 4 Arti Warna Paspor di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/337/3050839/launching_desain_baru_paspor_ri-oyaY_large.jpeg
Stok Lama Masih Ada, Yasonna Laoly Titip Pesan Agar Tahun Depan Dibuatkan Sayembara saat Paspor Baru Terbit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/337/3050836/launching_desain_baru_paspor-daUY_large.jpeg
Menkumham Klaim Desain Baru Paspor Indonesia Tidak Mudah Dipalsukan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/406/3038625/perempuan_india_ditangkap_imbas_pakai_paspor_dan_visa_palsu_masuk_pakistan-gTkE_large.JPG
Perempuan India Diciduk Polisi Imbas Masuk Pakistan Pakai Paspor dan Visa Palsu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement