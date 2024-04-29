Viral Penumpang di Bandara YIA Diminta Sikap Sempurna saat Pemutaran Lagu Indonesia Raya

AKTIVITAS Bandara Yogyakarta International Airport berjalan biasa dengan hiruk pikuk calon penumpang. Namun, pemandangan tak biasa hadir saat lagu kebangsaan Indonesia Raya diputar.

Video menunjukkan seluruh penumpang yang akan masuk maupun meninggalkan Bandara YIA langsung mengambil sikap sempurna dibagikan akun Instagram @folkshitt. Bahkan, penumpang yang tak memerhatikan langsung ditegur agar berhenti sejenak.

“Setiap hari jam 9/10 paginya semua orang di Bandara YIA harus dian dengan sikap berdiri sempurna dengarkan lagu Indonesia Raya,” bunyi keterangan yang ada dalam video tersebut.

Terlihat semua orang mengambil berdiri dengan sikap sempurna sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terlihat semua aktivitas berhenti sementara hingga lagu kebangsaan selesai diputar.

(Foto: Instagram/@folkshitt)

Ternyata, aktivitas seperti ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu oleh pihak Bandara YIA untuk meningkatkan nilai kebangsaan kepada masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk selalu mengingatkan perjuangan para pahlawan.

Hal semacam ini juga dilakukan di beberapa tempat, seperti rumah sakit umum daerah, dan pusat pemerintahan.

Selain lagu Indonesia Raya, kerap juga diputar lagu-lagu nasional lainnya, seperti Indonesia Pusaka, Bagimu Negeri, dan lainnya.

Melihat video tersebut, banyak netizen yang merasa kagum dengan apa yang dilakukan pihak Bandara YIA. Bahkan, mereka meminta banyak tempat umum melakukan hal yang sama demi meningkatkan jiwa nasionalisme masyarakat.