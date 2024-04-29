Paket Meeting Lido Lake Resort: Fasilitas Lengkap yang Ramah Budget

TAK heran, jika ruang VIP restoran atau multi-function room hotel seringkali digunakan instansi pemerintah atau corporate (perusahaan) untuk menggelar meeting kantor yang dihadiri dari berbagai divisi.

Hal ini biasanya dilakukan saat rapat program awal tahun ataupun meeting akhir tahun. Meski begitu, kini meeting di luar kantor seringkali menjadi pilihan untuk mendapatkan suasana yang berbeda agar lebih nyaman.

Maka dari itu, banyak hotel bintang 5 di Bogor yang memberikan pilihan penawaran yang menjadi daya tarik untuk meeting di hotel. Lido Lake Resort by MNC Hotel yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, Bogor, adalah salah satu hotel bintang 5 terbaik yang menjadi pilihan banyak instansi pemerintah atau perusahaan yang menggelar meeting kantor di sini.

Penasaran seperti apa service yang diberikan oleh hotel bintang 5 ini? Lido Lake Resort mempersembahkan promo.

Meeting Last Minute Call, cocok untuk Anda yang berencana menggelar sejumlah agenda meeting kantor pada tahun ini.

Lalu, apa saja sih yang ditawarkan oleh hotel bintang 5 ini? Berikut ini kami mengulasnya untuk Anda.

Paket Meeting Single Occupancy

Paket meeting Single Occupancy ini ditawarkan oleh Lido Lake Resort senilai Rp1.000.000,- nett untuk per-orang dan per-malam.

Karena pada paket meeting di hotel ini sudah termasuk dengan single kamar deluxe untuk setiap orang, mendapat sarapan 1 kali, makan siang 1 kali, makan malam 1 kali, coffee break 2 kali, dan bebas menggunakan ruang meeting yang tersedia hingga 12 jam.

Paket Meeting Sharing Occupancy

Berbeda dengan paket sebelumnya, kali ini paket meeting Sharing Occupancy ditawarkan oleh Lido Lake Resort senilai Rp800.000 nett per-orang untuk per-malam.

Untuk paket meeting di hotel ini, sudah termasuk juga kamar deluxe yang digunakan sharing, artinya 1 kamar akan ditempati lebih dari 1 orang.

Fasilitasnya tetap sama, seperti sarapan 1 kali, makan siang 1 kali, makan malam 1 kali, coffee break 2 kali, dan bebas menggunakan ruang meeting di hotel ini hingga 12 jam.

Hotel dengan View Danau & Pegunungan Terbaik

Yang menjadi berbeda saat meeting di hotel bintang 5 adalah suasananya yang nyaman karena memiliki view langsung ke Danau Lido.

Selain itu, hotel milik MNC Land ini juga dikeliling oleh 3 gunung terindah yang jadi daya tarik, yakni Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango. Maka tak heran, jika para tamu yang meeting di sini cukup betah berlama-lama karena suasananya sejuk dan pemandangannya indah.