Hadiri Pameran Internasional di Makau, Kemenparekraf Promosikan 5 Destinasi Super Prioritas

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berkolaborasi dengan Air Macau dan Atsiri serta didukung oleh KJRI Hong Kong yang merangkap Macau, berpartisipasi dengan membuka pavilion Wonderful Indonesia di Macau International Travel (Industry) Expo (MITE) 2024.

Macau International Travel (Industry) Expo (MITE) 2024 merupakan pameran internasional bergengsi di Makau yang diorganisasi oleh Macao Government Tourism Office (MGTO). Pameran tersebut diselenggarakan pada 26-28 April 2024 di The Venetian Macao.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, tujuan utama berpartisipasi dalam acara ini adalah untuk memperkuat upaya pemasaran dan meningkatkan profil destinasi super prioritas Indonesia untuk pasar Macau sebagai tujuan Bleisure, Wellness Experience, Deep and Meaningful, dan Set-Jetting.

“Karena Indonesia memiliki begitu banyak hal untuk ditawarkan ke pasar Makau. Selain Bali, yang baru-baru ini dianugerahi 'The best islands in Asia: Readers Choice Awards 2023' oleh Conde Nast Traveler, Indonesia juga mengembangkan 5 (lima) destinasi super prioritas baru termasuk Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Likupang di Sulawesi Utara. Destinasi-destinasi ini siap menyambut wisatawan dari seluruh dunia, termasuk dari Macau,” kata Sandi, mengutip website Kemenparekraf.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Ia menjelaskan bahwa selain berpartisipasi dalam MITE, Kemenparekraf juga mempresentasikan pada sesi live streaming dan seminar yang diadakan oleh penyelenggara MITE, menyampaikan update pariwisata Indonesia hingga strategi pemasaran untuk mendorong peningkatan jumlah wisatawan internasional untuk bepergian ke Indonesia, terutama dari Macau.

"Tujuan kami adalah bahwa setelah mengunjungi Bali, wisatawan Macau akan memperpanjang masa tinggal mereka dengan melanjutkan perjalanan mereka ke tujuan lain untuk pengalaman indah di Indonesia. Mereka akan memiliki kesempatan untuk menikmati keindahan pemandangan alam yang indah berpadu dengan berbagai budaya unik masyarakatnya," sebutnya.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini menyampaikan bahwa penting sekali memberikan pengalaman yang mulus bagi pengguna jasa melalui penerbangan langsung (non-stop) dari Macau ke Bali dan juga koneksi selanjutnya ke berbagai tujuan lain di Indonesia Timur, untuk menarik wisatawan dari Macau.