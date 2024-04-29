Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Duh! Syuting di Bali Tanpa Izin, 2 Produser Drakor dan Artis K-Pop Dideportasi

Bagus Alit , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |05:40 WIB
Duh! Syuting di Bali Tanpa Izin, 2 Produser Drakor dan Artis K-Pop Dideportasi
Ilustrasi (Foto: msgimmigration)
A
A
A

KANTOR Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai, Bali mendeportasi sebanyak 31 warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan atas dugaan pelanggaran izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh seorang produser acara reality show 'My Way Package Season 2: Pick Me Trip in Bali'.

Terkait kasus ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengaku, pihaknya telah berkoordinasi d engan pihak Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar tidak menimbulkan salah persepsi.

Kemenparekraf kata dia, berupaya memberi kemudahan bagi pihak yang melakukan syuting promosi pariwisata di Pulau Dewata. Namun lanjut Sandi, semuanya harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

WNA asal Korea Selatan yang merupakan produser filmi itu masing-masing berinisial YJC (49) dan NJ (33). Keduanya dideportasi ke negara asal lantaran terbukti melanggar izin tinggal. Mereka bahkan membawa sejumlah talent seperti Hyoyeon SNSD, Dita Karang 'Secret Number', Bomi Yoon 'Apink' mantan member I.O.I, serta para kru syuting.

Infografis Turis Wajib Punya SIM Internasional

YJC dan NJ dideportasi menyusul Hyoyeon SNSD dan artis serta para talent dan kru film tersebut yang sudah lebih awal dipulangkan ke negeri ginseng.

Sebelumnya, aktivitas reality show 'My Way Package Season 2: Pick Me Trip in Bali' terpantau melalui beberapa unggahan foto yang beredar di media sosial.

YJC dan NJ telah terbukti melanggar Pasal 75 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga nama keduanya dideportasi dan dimasukkan ke dalam daftar rekomendasi penangkalan.

Baik YJC dan NJ melakukan penyalahgunaan izin tinggal dengan tidak melengkapi izin produksi film oleh orang asing di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun membenarkan hal tersebut. Ia pun sangat menyayangkan tidak dilengkapinya persyaratan dan mekanisme yang harus dipenuhi orang asing, padahal kegiatan yang dilakukan justru untuk mempromosikan pariwisata Bali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/408/3079617/pulau_jeju_eksplorasi_arsitektur_seni_dan_kuliner_di_surga_tropis_korea_selatan-6oLI_large.jpg
Pulau Jeju: Eksplorasi Arsitektur, Seni, dan Kuliner di Surga Tropis Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/301/3057686/gurita_hidup-xZGe_large.JPG
Ternyata Ini Alasan Mengapa Orang Korea Makan Gurita Hidup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/406/3052295/ssireum-EnQ2_large.JPG
Mengenal Ssireum, Gulat Tradisional Khas Korea Berusia Ribuan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/18/3040698/ilustrasi-qXIu_large.jpg
Kebocoran Besar Ungkap Data dan Infomasi Agen-Agen Intelijen Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/612/3027635/populasi_korsel-19Qj_large.jpg
Populasi Penduduk Terus Anjlok, Pemerintah Korsel Siap Kasih Rp11 Juta ke Warga yang Mau Pacaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/408/3018857/pulau_jeju-VGcU_large.jpg
3 Destinasi Wisata Populer Korea Selatan, Nomor 1 Surganya Para Pencinta Tteokbokki
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement