Kulineran Nasi Kucing di Semarang, Nicholas Saputra Ngaku Bisa Makan Gorengan hingga 20 Potong

NICHOLAS Saputra selama ini sebagai aktor kelas A, tak dipungkiri memang lekat dengan imej high class dan mewah. Namun, ia baru-baru ini mengungkap fakta unik dari dirinyan yang mematahkan stereotype masyarakat tersebut.

Fakta tersebut ialah soal hobi kuliner dirinya, bintang film Architecture of Love ini mengaku dirinya begitu menyukai kuliner nasi kucing. Hal itu diungkap Nicho saat ia berkunjung ke Semarang untuk promo film terbarunya bersama Putri Marino.

Aktor 40 tahun ini mengatakan dirinya gemar kulineran nasi kucing, khususnya saat mampir ke kota Semarang.

“Kuliner, nasi kucing yang di Gajah Mada itu,” ungkap Nicho, dikutip dari akun Twitter, @txtaboutnicsap, Senin (29/4/2024)