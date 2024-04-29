Viral Netizen Salah Ambil Bungkus Meses di Kulkas, Jadi Bikin Pisang Topping Keju Makanan Burung

KETIKA rasa lapar datang, tidak ada yang lebih memuaskan daripada membuat camilan favorit dengan bahan-bahan yang tersedia di rumah.

Namun, pastikan jangan sampai salah ambil kemasan makanan yang tersimpan di kulkas. Jika kurang teliti, nasibnya mungkin bisa akan sama dengan netizen satu ini.

Seperti kejadian unik yang menimpa salah satu warganet yang viral di TikTok berikut. Video ini berikut ini. Video yang diunggah oleh netizen pemilik akun @hhelmiii21 memperlihatkan dirinya yang kesal karena hampir saja memakan pakan hewan burung.

Video yang sudah mendapat lebih dari 3 juta kali penayangan dan lebih dari 241 ribu like tersebut memperlihatkan sang netizen awalnya berniat ingin membuat pisang keju cokelat. Ia kemudian mengambil meses di dalam kulkas untuk dijadikan sebagai taburan lezat.

Diduga karena bungkusnya yang hampir sama, pria ini tidak menyadari bahwa yang diambilnya bukanlah meses atau cokelat butir yang ia inginkan. Ketika dibuka dansudah ditaburkan ke dalam pisang keju yang sudah jadi, baru diketahui bahwa itu adalah makanan alias pakan untuk burung.