Inspirasi Mix and Match Jersey untuk Nobar Timnas Indonesia vs Uzbekistan

BANYAK orang merencanakan nonton bareng atau nobar Timnas U-23 nanti malam. Laga semifinal antara Indonesia melawan Uzbekistan diprediksi akan sangat meriah di seluruh Indonesia.

Momen nobar Timnas U-23 tersebut tentunya bakal diabadikan di media sosial dan karena itu, penampilan Anda tidak boleh biasa saja. Terlebih, memakai jersey sepakbola itu sangat bisa terlihat keren jika di-styling dengan benar.

Nah, di artikel ini MNC Portal coba membantu Anda untuk mix and match jersey bola dengan item fashion lainnya. Dilansir dari Instyle dan beberapa unggahan fashion enthusiast di Instagram, berikut ulasan selengkapnya:

Oversized style

Gaya paling simple yang bisa dicoba untuk tampil slay saat nobar Timnas U-23 malam ini adalah mengenakan jersey oversized. Pakaian dengan cutting 'kebesaran' itu memungkinkan Anda mengenakan celana super pendek yang tersembunyi di balik jersey tersebut dan menghasilkan tampilan kekinian.

Agar tidak terlalu terbuka, bisa diakali dengan penggunaan sepatu boots tinggi hingga menutupi sebagian kaki.

Crop it!

Buat Anda yang suka dengan tampilan seksi nan centil, maka gaya seperti ini bisa dicoba. Jadi, jersey yang Anda miliki di-styling menjadi pakaian crop lalu dikombinasikan bisa dengan celana atau rok jeans.