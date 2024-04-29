Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Run for Equality 2024: Ekspresikan Kekuatan dalam Diri dan Rayakan Kesetaraan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |19:16 WIB
Run for Equality 2024: Ekspresikan Kekuatan dalam Diri dan Rayakan Kesetaraan
Para pelari dan kelompok disabilitas mengikuti ajang Run for Equality, Minggu (28/4/2024). (Foto: dok Plan Indonesia)
JAKARTA – Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) bersama dengan YPAC Jakarta mengadakan gelaran lari bertajuk Run for Equality di SPARK, Jakarta Pusat, Minggu (28/4). Lebih dari 1.000 orang berpartisipasi, termasuk dari kelompok disabilitas, sambil menyuarakan pentingnya kesetaraan, terutama bagi anak-anak, anak perempuan dan kelompok disabilitas.

Run for Equality didukung oleh mitra korporasi seperti UNIQLO, J Trust Bank, Hemaviton, Rodalink/Polygon, Hokben, Oterra, dan Garmin. Figur publik seperti Chicco Jerikho, Bebeto Leutualy, Yunita Siregar, Ari Irham, Julian Latif, dan Reza Hilman juga turut berlari demi mendukung kesetaraan dan agar semua anak, tanpa terkecuali, lebih berani bermimpi.

Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti dalam sambutannya di pembukaan Run for Equality 2024 menyampaikan bahwa Run for Equality 2024 yang mengangkat tema Unleash Your Inner Superhero tak hanya ingin mengajak masyarakat untuk lari gembira sejauh 2,3 kilometer dan 5,6 kilometer, tapi juga untuk bersama-sama memahami pentingnya kesetaraan bagi semua.

“Kami ingin mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya mewujudkan inklusivitas dan kesetaraan, karena kita semua memiliki peran untuk mencapainya. Run for Equality kali ini juga menjadi salah satu kegiatan amal yang melibatkan berbagai pihak, korporasi, civil society organisations, figur publik, dan masyarakat luas agar terus termotivasi dan mendukung kinerja kami dalam memperjuangkan hak anak, kaum muda, perempuan, dan kelompok disabilitas di berbagai penjuru di Indonesia,” ujar Dini.

Sejalan dengan Dini, Ketua YPAC Jakarta Kumala Insiwi Suryo mengatakan, Run for Equality 2024 menjadi ruang untuk semakin membuka kesempatan dan akses yang lebih luas serta inklusif bagi kelompok disabilitas.

      
