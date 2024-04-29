Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

5 Ciri-ciri Warung Makan yang Diduga Pakai Pesugihan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |18:33 WIB
5 Ciri-ciri Warung Makan yang Diduga Pakai Pesugihan
Shareefa Danish dalam film Menjelang Ajal. (Foto: dok The Publistic)
A
A
A

BELAKANGAN sedang ramai cerita-cerita tentang rumah makan atau warung nasi yang menggunakan “Penglaris”. Kisah ini diangkat menjadi sebuah film berjudul “Menjelang Ajal” yang akan tayang mulai 30 April 2024 di Bioskop.

Yuk cek ciri-ciri warung makan yang pakai penglaris berikut:

1. Warung makan terlihat kotor, tetapi banyak orang yang ingin makan di warung tersebut. makhluk-makhluk gaib menyukai tempat yang kotor dan lembab. Oleh karena itu, warung kotor dan ramai bisa bisa jadi ciri warung pesugihan yang pakai jin penglaris.

2. Pemilik warung tidak membolehkan makanan dibungkus atau dibawa pulang. rasa makanan yang dimakan langsung di warung dengan makanan yang dibungkus akan berbeda. Kekuatan magis jin penglaris hilang saat melewati jembatan atau perempatan jalan sekitar warung makan.

3. Warung makan punya toilet yang tidak bisa dibuka atau digunakan oleh para pelanggan. Toilet itu terlarang dibuka pelanggan karena di sana jin penglaris melakukan tugasnya. Sebelum disajikan, makanan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam toilet tempat Jin berada. Kemudian, jin melakukan ritual pada makanan yang akan disajikan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3182147//menteri_kebudayaan_fadli_zon_bakti_negeri_untuk_pelaku_seni_dan_budaya-2u41_large.jpeg
Hadiri Bakti Negeri untuk Pelaku Seni dan Budaya, Fadli Zon: Budaya Harus Jadi Engine of Growth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3182146//ilustrasi_hutan_tanaman_industri-evD4_large.jpg
Wood Pellet Gorontalo Bebas dari Deforestasi, Pemerintah Tegaskan Legal dan Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181969//shopeepay-Xzyx_large.jpeg
ShopeePay Sambut 11.11 Berikan Gratis Biaya Admin hingga Bayar Cuma Seribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181963//seminar_nasional_road_to_hari_ritel_nasional-QPXp_large.jpeg
Ritel dan UMKM Bersanding, Bukan Bersaing: Aprindo Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181959//tugu_insurance_pertahankan_kinerja_solid-RwF1_large.jpg
Tugu Insurance Pertahankan Kinerja Solid di Tengah Dinamika Industri Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3181931//kementerian_kebudayaan-Muq7_large.jpg
Kementerian Kebudayaan Siap Gelar Forum Strategis Kebudayaan Negara-negara Pasifik dalam IPACS 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement