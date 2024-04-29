5 Ciri-ciri Warung Makan yang Diduga Pakai Pesugihan

BELAKANGAN sedang ramai cerita-cerita tentang rumah makan atau warung nasi yang menggunakan “Penglaris”. Kisah ini diangkat menjadi sebuah film berjudul “Menjelang Ajal” yang akan tayang mulai 30 April 2024 di Bioskop.

Yuk cek ciri-ciri warung makan yang pakai penglaris berikut:

1. Warung makan terlihat kotor, tetapi banyak orang yang ingin makan di warung tersebut. makhluk-makhluk gaib menyukai tempat yang kotor dan lembab. Oleh karena itu, warung kotor dan ramai bisa bisa jadi ciri warung pesugihan yang pakai jin penglaris.

2. Pemilik warung tidak membolehkan makanan dibungkus atau dibawa pulang. rasa makanan yang dimakan langsung di warung dengan makanan yang dibungkus akan berbeda. Kekuatan magis jin penglaris hilang saat melewati jembatan atau perempatan jalan sekitar warung makan.

3. Warung makan punya toilet yang tidak bisa dibuka atau digunakan oleh para pelanggan. Toilet itu terlarang dibuka pelanggan karena di sana jin penglaris melakukan tugasnya. Sebelum disajikan, makanan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam toilet tempat Jin berada. Kemudian, jin melakukan ritual pada makanan yang akan disajikan